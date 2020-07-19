Координационное бюро Движения неприсоединения приняло коммюнике о провокации Армении

БАКУ /Trend/ - 18 июля 2020 года Координационное бюро Движения неприсоединения приняло коммюнике о военной провокации армянских вооруженных сил на азербайджано-армянской границе.

Как передали Trend из министерства иностранных дел Азербайджана, в коммюнике говорится, что государства-члены Движения неприсоединения (ДН) решительно осудили нападение вооруженных сил Армении на позиции азербайджанских вооруженных сил вдоль международной границы двух стран с использованием артиллерии.

Было отмечено, что инцидент вызвал военную напряженность в регионе и привел к многочисленным жертвам.

Координационное бюро ДН еще раз подтвердило свою поддержку урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Выразив свою однозначную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, государства-члены выразили свою солидарность с усилиями Азербайджанской Республики по восстановлению своей территориальной целостности.

Так, 120 государств-членов Совета Безопасности выразили свою основанную на принципы справедливости и международного права позицию по поводу недавней военной провокации вооруженных сил Армении на границе между двумя странами и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.