Эльхан Алескеров: Инициатором провокации на границе был министр обороны Армении (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Инициатором и организатором провокации на азербайджано-армянской границе был Давид Тоноян - министр обороны Армении.
Как передает Trend, об этом телеканалу CBC сказал руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров.
По его словам, глава оборонного ведомства Армении преследовал цель понизить и без того упавший авторитет Пашиняна и усилить свои политические амбиции.
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