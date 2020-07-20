Азербайджанская диаспора в Швейцарии провела шествие под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Представители азербайджанской диаспоры, проживающие в швейцарских кантонах Берн, Цюрих и Золотурн приняли участие в шествии до Женевы в знак поддержки азербайджанских солдат и протеста против недавних военных провокаций Армении. В шествии приняли участие около 200 представителей диаспоры, сообщает Trend со ссылкой на посольство Швейцарии в Азербайджане.

Мероприятие было организован главой Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии Гасымом Насировым и координатором Координационного совета азербайджанской диаспоры при Швейцарской Конфедерации, созданного Государственным комитетом по работе с диаспорой, Акбаром Гянджа. Шествие проведено при поддержке посольства Азербайджана в Швейцарии. Разрешение на проведение мероприятия получил Г.Насиров, который выступал в качестве модератора.

Акция началась с прослушивания государственного гимна Азербайджана. Затем собравшиеся минутой молчания почтили память погибших во время провокации, совершенной армянскими вооруженными силами в товузском направлении.

Затем прозвучали выступления. Как представители диаспоры, так и местные жители выступили на различных языках. Выступая на мероприятии, гражданин Португалии обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, призвав мировое сообщество поддержать народ Азербайджана, а также призвав к выполнению резолюций ООН.

Наши турецкие соотечественники также приняли участие в мероприятии в поддержку наших солдат.

Прошедшее в Швейцарии мероприятие стало еще одним достижением азербайджанской диаспоры. Посредством этого мероприятия было продемонстрировано единство азербайджанского народа и азербайджанской диаспоры за рубежом.