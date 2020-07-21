Мазахир Эфендиев: Современные СМИ - верные помощники государства и граждан

БАКУ /Trend/ - Наша страна готовится к проведению юбилейных мероприятий, посвященных Дню национальной прессы и 145-й годовщине основания Гасан-беком Зардаби первой газеты на родном языке «Экинчи» («Сеятель») 22 июля 1875 года.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

Депутат сказал, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением «О проведении 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати» от 30 июня 2020 года положил начало торжественному празднованию в стране важного события в истории национального пробуждения и культурного развития нашего народа.

"В распоряжении отмечается, что наша национальная пресса вступила в новый этап своего развития с момента восстановления нашей государственности и Азербайджанской Демократической Республики в 1918-1920 гг., превратилась в активного участника процесса строительства независимого государства, сыграла важную роль в распространении идей независимости, а также защите и пропаганде национально-духовных ценностей.

Несмотря на определенные ограничения для азербайджанской прессы в советское время, печать нашей республики смогла сохранить национальную сущность и сыграла важную роль в общественно-политической жизни страны. Именно в этот период в национальной журналистике сформировались новые жанры и новые направления развития, возникла журналистика радио и телевидения. Именно тогда появилось старшее и среднее поколение журналистов, имеющее большие заслуги в своей работе и делящееся своим опытом с молодым поколением.

После восстановления независимости Азербайджана в национальной печати страны наблюдалось возвращение к национально-духовным ценностям нашего народа. В результате реформ СМИ под управлением Президента Гейдара Алиева с 1993 г., в стране были ликвидирована цензура и устранены барьеры для выражения свободы слова и информации. Была создана передовая законодательная база по регулированию деятельности СМИ, были приняты меры по решению их проблем, укреплению их независимости и усилению их роли в процессе строительства гражданского общества. Государство отказалось от прямого регулирования прессы и создало демократические механизмы для ее работы. После этого в Азербайджане возник первый в СНГ Совет Печати и были созданы цивилизованные принципы редакционной деятельности.

В распоряжении подчеркивается роль, которую играют свободные и демократические СМИ в современном обществе: «Осуществляемые в настоящее время системные реформы, применение социальных инноваций, основанных на принципах прозрачности и удовлетворенности граждан, качественные преобразования, происходящие в сфере управления, общественный контроль и расширение атмосферы политического диалога являются важнейшими направлениями строительства современного государства в динамично развивающемся Азербайджане».

В данном распоряжении отмечены также важные задачи, стоящие перед современными СМИ и подчеркивается, что в настоящее время средства массовой информации Азербайджана не должны оставаться в стороне от проводимых глубинных реформ, должны адаптироваться к принципам деятельности глобальной информационной среды на фоне развития коммуникационных технологий и прилагать усилия для объективного и профессионального информирования нашего общества. В Распоряжении основными факторами развития СМИ названы «модернизация, рационализм, объективность, креативность, широкое применение передовых технологий, отслеживание ведущих трендов».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев известен как демократический глава государства, оказывающий государственную поддержку СМИ. Созданная благодаря его доброй воле концепция государственной поддержки СМИ и деятельность Фонда Поддержки СМИ при Президенте вызывают большой интерес во всем мире. По линии Фонда на постоянной основе оказывается финансовая поддержка деятельности независимых изданий. Предыдущие три юбилея прессы также были торжественно отмечены благодаря распоряжениям Президента Ильхама Алиева и каждый раз множество журналистов были награждены государством.

Независимое азербайджанское государство оказывает всестороннюю помощь развитию СМИ и обеспечивает их свободную и независимую деятельность.

Наряду с деятельностью наших самоотверженных врачей и отважных полицейских в период пандемии COVID-19, нельзя забывать и про работу журналистов. Надлежащее исполнение журналистами своих обязанностей в это сложное время и подача ими своевременной и точной информации свидетельствует о том, что они достойны называться представителями четвертой власти.

Сейчас Азербайджан является одной из немногих стран, где печатные издания могут осуществлять свою деятельность без разрешения государства. Каждый гражданин может высказать свое мнение и использовать свое право получения оперативной и объективной информации. Существующие в стране свобода слова и демократическое общество являются наглядным примером прогрессивного движения к устойчивому развитию".