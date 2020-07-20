Азербайджанцы провели акцию протеста перед штабом ООН (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Перед штабом ООН азербайджанцы провели акцию протеста в связи с совершеными армянскими вооруженными силами очередными военными провокациями в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.
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