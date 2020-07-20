Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения Фонду Гейдара Алиева в связи с 12 погибшими военнослужащими (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, представители Фонда посетили семьи военнослужащих, погибших в боях в товузском направлении, сообщает Trend.

Вчера представители Фонда Гейдара Алиева посетили семьи генерал-майора Полада Гашимова в Сумгайыте и полковника Ильгара Мирзаева в Баку.

Было подчеркнуто, что наряду с Азербайджанским государством, со стороны Фонда Гейдара Алиева семьям шехидов всегда оказывалось большое внимание.

По поручению Мехрибан Алиевой, все нужды членов семей военнослужащих, погибших в боях на Товузском направлении, будут постоянно находиться под контролем Фонда.

В следующие дни представители Фонда навестят семьи шехидов в Агстафинском, Товузском, Исмаиллинском, Билясуварском и Масаллинском районах.

(Текст: Кямаля Сеидова.)