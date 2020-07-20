Азербайджанцы провели акцию протеста перед штабом ООН (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 10:51)

БАКУ /Trend/ - Перед штабом ООН азербайджанцы провели акцию протеста в связи с совершенными армянскими вооруженными силами очередными военными провокациями в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В акции, проведенной при организации Координационного совета азербайджанцев Швейцарии (КСАШ) и Культурного центра азербайджанцев Швейцарии, наряду с членами нашей диаспоры, участвовали и представители турецких обществ.

На мероприятии выступил координатор КСАШ Акпер Гянджа, председатель Международного объединения демократов Швейцарии Мурат Шахин, председатель Международного кружка по правам человека и Союза развития Эндер Демирташ.

«Являясь тюркским народом, мы и дальше будем рядом с азербайджанскими братьями. Об этом мы еще раз заявляем всему миру», - сказал Мурат Шахин.

Выступившие призвали ООН создать миссию для расследования провокаций и нападений Армении, а мировое сообщество - принять меры против захватнической политики Армении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)