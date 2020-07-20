В Чикаго члены азербайджанской общины провели акцию поддержки (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Чикаго (штат Иллинойс, США) члены азербайджанской общины провели перед консульством Армении акцию протеста в связи с провокацией в Товузском направлении государственной границы и продолжающейся более 30 лет армянской агрессией против Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Для осведомления американской общественности участники акции протеста, организованной Азербайджанским центром по среднезападным штатам Америки (ACMA) провели пикет перед городской мэрией и акцию протеста перед консульством Армении.

В ходе акции наш соотечественник Эльдар Керимзаде отметил, что с 12 июля армянские вооруженные силы, используя тяжелую артиллерию, попытавшись нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Товузского района, вновь совершили военную провокацию против Азербайджана.

Выступивший в ходе акции житель Чикаго Грег Рейнвальд отметил, что в США следят за новостями о происходящем в Азербайджане и Армении: «Армения в настоящее время и постоянно обстреливает населенные пункты Азербайджана. Как гражданин США, я поддерживаю правое дело Азербайджана, потому что оккупированы территории Азербайджана. Конфликт должен решаться мирным путем, и возращение оккупированных земель очень важно».

В рамках акции по улицам и проспектам Чикаго было организовано прохождение автоколонны с флагами Азербайджана и лозунгами.

В акции участвовало около 50 наших соотечественников, к которым присоединилась и турецкая община Чикаго.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )