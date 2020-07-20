Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом

Политика 20 июля 2020 15:38 (UTC+04:00)
Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом

БАКУ /Trend/ - Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом, сообщает в понедельник Trend.

В обращении говорится: "За последнюю неделю, по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, по всем направлениям были даны адекватные ответы на нападения армянских провокаторов на территорию Азербайджана в товузском направлении.

Хотелось бы отметить вашу особую роль в разоблачении и донесении до местной общественности суть грязных намерений Армении, претворяя которые захватническое государство сделало мишенью и гражданское население, осуществив различные акты вандализма. Вы, поддержав армию, продемонстрировали особое единство. Около 100 различных диаспорских организаций и активистов в 25 странах сделали около 100 обращений, в 20 странах издано и опубликовано 70 статей на 14 языках. В целом, за это время в 20 зарубежных странах была проведена 41 акция, в которых приняли участие более 10 тысяч наших соотечественников. Эти акции обязательно будут продолжены".

В обращении говорится, что по имеющейся информации армянская диаспора в панике и собирается прибегнуть к различным провокациям: "Мы уверены, что наши соотечественники дают и будут давать им адекватный ответ. На этой неделе азербайджанцы, проживающие за рубежом, будут организовывать санкционированные акции перед международными организациями, местными парламентами. Просим вас ссылаться только на официальную информацию государственных структур и призываем быть активными в донесении до мирового сообщества справедливых требований Азербайджана. Выражаем вам глубокую признательность за поддержку независимости, государственности и территориальной целостности Азербайджана. Мы гордимся вами!"

(Текст: Кямаля Сеидова.)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне сократился на 18,2%
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне сократился на 18,2%
Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток
Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток
В Грузии продажи долей операторов энерго- и водоснабжения попали под госконтроль
В Грузии продажи долей операторов энерго- и водоснабжения попали под госконтроль
Loading Bars
Лента новостей
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела несколько блиц-конференций в онлайн режиме Общество 16:17
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на поставку труб Тендеры 16:12
«Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на поставку необходимых товаров Тендеры 16:11
«Туркменгаз» объявляет тендер на капитальный ремонт газотурбинных двигателей Тендеры 16:08
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне сократился на 18,2% Грузия 16:07
Ангела Меркель заявила о прогрессе в переговорах перед началом четвертого дня саммита ЕС Европа 15:56
В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение Политика 15:56
Компания Signify реализует проекты в Азербайджане, сотрудничая с рядом компаний ИКТ 15:54
Иран намерен развивать нефтяной сектор за счет собственного потенциала - министр Энергетика 15:53
Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом Политика 15:38
Леонид Слуцкий: Россия и Азербайджан имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки Политика 15:33
Renault зафиксировала в первом полугодии худший результат по продажам с 2009 года Европа 15:29
IRU и Туркменистан планируют сотрудничать в реализации модулей e-TIR Транспорт 15:10
Али Керимли и его окружение не бросают свои гнусные делишки даже в деликатный для народа момент (ФОТО) Политика 15:06
Доля евро в валютной корзине SOFAZ снизилась Энергетика 15:05
После вмешательства минэкологии приостановлены строительные работы в Ясамальском районе Общество 15:03
Еще на одной базе США в Японии выявили заражение коронавирусом США 15:03
МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей Общество 14:58
Казахстано-турецкая нефтекомпания привлекает услуги по ремонту станков-качалок Тендеры 14:39
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти Тендеры 14:38
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит стройматериалы Тендеры 14:36
Казахстанская компания закупит стальные профили Тендеры 14:35
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана привлекает услуги по ремонту Тендеры 14:34
Ферганский нефтеперерабатывающий завод начнет выпускать дизель стандарта «Евро-5» уже этой осенью Узбекистан 14:30
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Трабзон Турция 14:28
В Пекине не осталось районов с высоким и средним уровнем эпидемической угрозы Другие страны 14:27
В Папуа - Новой Гвинее зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом Другие страны 14:24
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане вызвана в МИД Политика 14:23
Маршрут IGB подготовлен к следующему этапу строительных работ Энергетика 14:22
Завтра в Баку ожидается ветер, в районах Азербайджана до 41 градуса тепла Общество 14:16
Иран наращивает нефтедобычу на блоке «Западный Карун» Экономика 14:13
Нагиф Гамзаев: В Азербайджане сильная молодежь, которая готова защищать свою Родину Политика 14:12
Дмитрий Песков: РФ надеется, что ситуация на армяно-азербайджанской границе будет урегулирована Политика 13:58
Объем морских экспортных грузоперевозок Азербайджана составил более 165 тысяч тонн Транспорт 13:55
Иран увеличит добычу нефти на месторождении "Южный Азадеган" Энергетика 13:48
В Азербайджане возобновилась деятельность судов Общество 13:26
Бахрам Багирзаде – памяти Анара Мамедханова: С юбилеем, Капитан! (ФОТО) Социум 13:22
Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО) Политика 13:17
Дочь Национального героя Азербайджана выступила с заявлением перед офисом ООН (ФОТО) Политика 13:14
Предложение банков превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 13:00
IRU о методах улучшения таможенной системы в Туркменистане Транспорт 12:59
Минздрав Азербайджана о точности тестов на COVID-19 Общество 12:56
Госкомитет Азербайджана об экспортных показателях первого полугодия Бизнес 12:54
Дмитрий Солонников: У провокации на армяно-азербайджанской границе сценарий простой, и не сейчас придуманный Политика 12:51
Иран подписал контракт по увеличению нефтедобычи Экономика 12:40
Строительство IGB ускоряется за счет автоматической сварки Энергетика 12:40
Падение добычи газа в Узбекистане продолжается Узбекистан 12:40
Узбекистан значительно сократил импорт турецкой стали Турция 12:39
Грузия экспортирует в Италию 45 тонн улиток Грузия 12:39
Туркменистан будет участвовать в Каспийском медиа-форуме Туркменистан 12:30
Во Францию доставлены самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета Общество 12:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения Фонду Гейдара Алиева в связи с 12 погибшими военнослужащими (ФОТО) Политика 12:25
Сократилась трудовая миграция из Турции в Туркменистан Турция 12:23
Иран может экспортировать 15 млн тонн стали Экономика 12:21
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт в провинции Диярбакыр Турция 12:19
В Казахстане произведут возврат начисления средств за отопление Казахстан 12:18
Сократились поездки из Турции во Францию с целью трудоустройства Турция 12:07
В селах Нефтчалы установлены резервуары для воды, бурят артезианские скважины (ФОТО) Общество 12:02
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны Политика 12:01
В период пандемии грузоперевозки из Турции в Ирак незначительно сократились Турция 11:57
Арзу Нагиев: Азербайджанская армия показала себя на высочайшем уровне Политика 11:57
В Иране упал спрос на турецкую сталь Турция 11:55
Обнародованы показатели экспорта нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 11:52
Великобритания обеспечила ранний доступ к 90 млн доз вакцин от коронавируса Европа 11:52
Unibank предоставил юридическим лицам возможность открывать счетa онлайн Экономика 11:48
Крупнейшее бизнес объединение Германии открыло представительство в Узбекистане Узбекистан 11:48
Азербайджанский рынок облигаций может стать благоприятной средой для российских инвесторов Финансы 11:47
Латвия наращивает импорт узбекской дыни Узбекистан 11:45
В UNEC на ступени бакалавра по II группе открыта новая специальность Общество 11:24
Доходы от автомобильных грузоперевозок в Азербайджане увеличились Транспорт 11:21
Коронавирус повлиял на число заключаемых браков в Азербайджане Общество 11:20
В Азербайджане незначительно упал спор на турецкий цемент Турция 11:18
Туркменистан намерен привлечь иностранные инвестиции в нефтегазовый комплекс Энергетика 11:15
В Туркменистане разрабатывают новые национальные программы по защите прав человека Туркменистан 11:12
“Азерэнержи” удалось восстановить 256 МВт «потерянной» мощности на 6 модульных электростанциях Экономика 11:11
Пресечена провокация армян перед посольством Азербайджана в США (ФОТО) Политика 11:11
Интервью кардиохирурга Центрального Таможенного Госпиталя Кянана Асадова Общество 11:04
Драгоценные металлы в Азербайджане растут в цене Финансы 10:57
В Чикаго члены азербайджанской общины провели акцию поддержки (ФОТО) Политика 10:54
Азербайджанцы провели акцию протеста перед штабом ООН (ФОТО) Политика 10:51
Евро растет по отношению к азербайджанскому манату Финансы 10:46
Цены азербайджанской нефти по итогам недели 13 - 17 июля Энергетика 10:46
Транскаспийский трубопровод будет способствовать укреплению стабильности в Каспийском регионе Энергетика 10:45
Турция приостанавливает полеты в Иран и Афганистан Турция 10:43
На руинах радикальной оппозиции гуляет вирус маразма - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:41
Туркменистан может стать членом ряда проектов инвестиционного фонда ЕС Финансы 10:40
Азербайджанские пограничники попали в ДТП, скончался начальник штаба Происшествия 10:38
Проблема Мецаморской АЭС или как в Армении подменяют понятия Политика 10:35
Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки впервые превысило 40 тыс. Другие страны 10:23
Индия планирует хранить сырую нефть в США США 10:22
В этом году в Азербайджане на свет появились 47 206 новорожденных Общество 10:20
Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 0,2% Общество 10:11
Афганистан закупил в Туркменистане полипропилен Туркменистан 10:06
ЦБ Китая вновь сохранил основную ставку LPR на уровне 3,85% Другие страны 10:03
Сократился импорт кожаных изделий из Турции в Узбекистан Турция 09:54
ВС Армении 60 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:41
В Азербайджане увеличится производство спиральношовных стальных труб Экономика 09:39
Иранский чай экспортируется в 12 стран Экономика 09:39
С начала года Турция уменьшила товарооборот с Ираном Турция 09:35
Азербайджанская диаспора в Швейцарии провела шествие под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:34
Все новости