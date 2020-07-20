Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане вызвана в МИД (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:23)

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович 20 июля была вызвана в министерство иностранных дел, где провела встречу с заместителем министра Халафом Халафовым.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи замминистра Халафов сказал, что согласно достоверной и подтвержденной информации, из Сербии в Армению было отправлено большое количество боеприпасов, включая минометы и боеприпасы различных калибров.

Он отметил, что в ходе наступательных операций в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе подразделения ВС Армении в основном использовали минометы разных калибров, подвергли артиллерийскому и минометному обстрелу позиции азербайджанских вооруженных сил, которые обеспечивали безопасность границ и гражданского населения. Было подчеркнуто, что во время отражения вероломных атак армянских вооруженных сил погибли 10 азербайджанских военнослужащих, один генерал, а также житель приграничного села.

Замминистра довел до сведения временного поверенного в делах Сербии, что между ее страной и Азербайджаном имеются отношения стратегического партнерства. Было отмечено, что на уровне глав государств между двумя странами в 2013 году была подписана декларация о дружбе и стратегическом партнерствt, а также в 2018 году - план совместной деятельности по стратегическому партнерству.

По словам замминистра, в этих документах подчеркивается, что Азербайджан и Сербия обоюдно признают суверенитет и территориальную целостность друг друга. В них закреплено, что сербская сторона является сторонником урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основании суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе с резолюциями Совбеза ООН и постановлениями ОБСЕ.

Халаф Халафов напомнил, что в документе о стратегическом партнерстве сотрудничество в сфере безопасности и обороны с целью адекватного реагирования во время угрозы миру и стабильности определено сторонами как приоритетное направление.

Замминистра сообщил, что Азербайджан, оставаясь приверженным стратегическому партнерству между двумя странами, протягивает руку помощи дружественной Сербии, что неоднократно было встречено руководством Сербии с большой благодарностью. Он отметил, что Азербайджан демонстрировал последовательную позицию также в вопросе поддержки территориальной целостности Сербии.

По словам Халафова, отправка вооружения Армении всегда была деликатной темой, в том числе на повестке двусторонних связей.

В этом контексте было подчеркнуто, что недружественный шаг сербской стороны, который несет характер поддержки оккупантской политики Армении и продолжающейся агрессии против территориальной целостности Азербайджана, вызвал глубокое сожаление и горькое разочарование азербайджанского народа и руководства страны. Халафов подчеркнул, что такие недружественные шаги вредят дружеским связям и стратегическому партнерству между Азербайджаном и Сербией, бросают тень на взаимодоверие, имеющееся между странами на высоком уровне.

Замминистра, указав на вероломные цели военной провокации Армении, способствующей дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, подрывающей мир и стабильность в регионе, сообщил, что азербайджанская сторона ожидает от Сербии объяснений и устранения причин, приведших к таким действиям.

Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович сообщила, что не проинформирована в связи с упомянутым вопросом, обещала довести информацию до сведения сербской стороны, выразила чувство сожаления произошедшими событиями и надежду на то, что эти события не нанесут ущерб стратегическому партнерству и дружеским отношениям между Сербией и Азербайджаном.