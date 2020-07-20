Пресечена провокация армян перед посольством Азербайджана в США (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 11:11)

БАКУ /Trend/ - До 30 представителей радикальной армянской националистической группы под руководством армянских лоббистов собирались провести акцию перед посольством Азербайджана в Вашингтоне, но узнав об этом, около 150 наших соотечественников провели ответную акцию протеста, сообщает в понедельник Trend.

Наши соотечественники, принявшие участие в акции, показали пример патриотизма, осудили захватническую политику Армении, выразили поддержку Азербайджанскому государству.

Армянские радикалы прибегли к ряду провокаций и насильственным подстрекательствам, но благодаря бдительности наших соотечественников и правоохранительным органам США их провокации и подстрекательства потерпели неудачу.

Государственный гимн Азербайджана и национальная музыка, в том числе, «Əsgər Marşı» и «Sarı Gəlin» заглушили провокационные лозунги армян. Ничего не добившись, и увидев перед собой гораздо больше представителей азербайджанской общины, армянские радикалы покинули территорию перед посольством Азербайджана, и не стали выставлять в соцсетях свое поражение и неудачу.

Наши соотечественники, присоединившиеся к акции из различных штатов – Нью-Йорка, Нью Джерси, Северной Каролины, Массачусетса, Вирджинии, Мериленда и других, были приглашены в посольство. Посол Элин Сулейманов выразил им признательность за проявленный патриотизм и поддержку Азербайджана.

Напомним, что в последнее время в различных штатах США проводятся акции протеста. 16 июля перед посольством Армении в США азербайджанская община провела широкомасштабную акцию протеста.

(Текст: Кямаля Сеидова.)