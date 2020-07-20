В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение (версия 2)

(Первая версия в 15:56)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля подписал распоряжение о мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе, инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджана вооруженными силами Армении.

Начиная с 12 июля 2020 года в результате умышленного прицельного интенсивного обстрела Вооруженными силами Армении из крупнокалиберного оружия и тяжелых артиллерийских установок населенных пунктов в направлении Товузского района у государственной границы Азербайджана и Армении был нанесен серьезный ущерб гражданскому населению, государственной собственности, в том числе, инфраструктурным объектам.

С целью устранения нанесенного ущерба, ускоренного осуществления ремонтно-строительных работ и полного восстановления пострадавших объектов министерству экономики совместно с министерством чрезвычайных ситуаций поручается в краткие сроки обеспечить оценку ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе, инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджана вооруженными силами Армении, и представить информацию об этом в Кабмин Азербайджана.