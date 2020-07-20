Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Бельгии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в понедельник Королю Бельгии Филиппу поздравительное письмо.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Бельгии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.