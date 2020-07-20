Президент Ильхам Алиев назначил временно исполняющего обязанности министра культуры
БАКУ /Trend/ - 20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра культуры Анара Габиль оглу Керимова временно иcполняющим обязанности министра культуры.
Ранее другим своим распоряжением глава государства назначил Анара Керимова на должность первого заместителя министра культуры Азербайджана.
Глава государства освободил Анара Керимова от должности постоянного представителя Азербайджана при ЮНЕСКО.
Лента новостей
ГЭЦ Азербайджана: До сих пор на экзаменах не зафиксированы какие либо негативные случаи или инфицирование вирусом
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО)
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела несколько блиц-конференций в онлайн режиме
В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение
Али Керимли и его окружение не бросают свои гнусные делишки даже в деликатный для народа момент (ФОТО)
Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)
Дмитрий Солонников: У провокации на армяно-азербайджанской границе сценарий простой, и не сейчас придуманный
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения Фонду Гейдара Алиева в связи с 12 погибшими военнослужащими (ФОТО)
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны