Президент Ильхам Алиев наградил Тайяра Джафарова орденом "Шохрат"
Политика 20 июля 2020 17:05 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Тайяра Джумшуд оглу Джафарова орденом "Шохрат" за заслуги в развитии науки в Азербайджане.
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