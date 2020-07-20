Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО)

Политика 20 июля 2020 17:12 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера

Как передает Trend, об этом говорится в обращении, опубликованном на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram.

В обращении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Происходящие в последние дни события волнуют каждого гражданина нашей страны. Очередная провокация оккупанта получила незамедлительный отпор.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Молю Бога о скорейшем выздоровлении раненых азербайджанских солдат. Пусть Бог хранит жизнь и здоровье каждого азербайджанского бойца.

Всех нас в эти дни переполняют эмоции. Много эмоций. Одна из самых сильных, наряду со скорбью и почтением светлой памяти шехидов, – это гордость. Гордость за боевой потенциал азербайджанской армии, за матерей, воспитавших сыновей-героев. За чувство патриотизма наших граждан, за нашу молодежь и десятки тысяч добровольцев, готовых по первому зову Родины встать на ее защиту. Гордость за тысячи азербайджанцев, которые за пределами нашей страны выразили свою однозначную позицию, поддержали государство и армию.

Это всепоглощающее чувство единения, силы духа и готовности сделать все для торжества исторической справедливости – восстановления территориальной целостности Азербайджана – мощное и действенное средство в нашей священной борьбе.

Спасибо всем и каждому, кто проявил себя истинным Гражданином в эти дни.

Дорогие братья и сестры!

На фоне высоко патриотического и боевого настроя сегодня от каждого из нас требуется сохранять выдержку, быть бдительными и хладнокровными. Ежечасно следует помнить, что противостояние, в котором мы живем уже многие годы, охватывает не только линию непосредственных боевых действий, но и информационное поле. В эпоху социальных сетей масштабы информационных войн, их воздействие на ход событий становятся весьма существенным фактором, влияющим на исход противостояния.

Современные информационные платформы самым бессовестным образом используются враждебными силами, недоброжелателями, иногда просто завистливыми и предвзятыми кругами для распространения «фейков», тиражирования заведомо ложных, провокационных материалов. Цель – сеять панику, внести раскол и создать внутренний «фронт», нагнетать упаднические и пораженческие настроения.

В ход идет широкий арсенал инструментов – от использования поддельных профилей и телефонных номеров разового использования до применения психологических приемов воздействия на визуальное, слуховое, эмоциональное восприятие пользователей. Одним словом, для воздействия на самые чувствительные струны человеческой души, используются самые нечистоплотные средства. Силы, поддерживающие оккупационную политику Армении, преследуя свои цели, действуют по принципу – на войне все средства хороши.

Очень радует, что большинство азербайджанских интернет-пользователей не поддается на провокации, разоблачает ложь и клевету, умеет отличить черное от белого и рассказывает всю правду об истоках конфликта. Ведь одна из наших главных задач – это довести до мирового сообщества наш голос с требованием справедливости.

Я благодарю всех, кто активен, правдив, кто аргументированно, в рамках закона и морали отстаивает интересы нашей страны на этом поле деятельности.

Но есть и другие примеры. До какой степени нужно ненавидеть свою Родину, чтобы, прячась в третьих странах, в момент, когда азербайджанская армия с честью противостоит очередной провокации противника, пускать в эфир ложь о «разгромленных» азербайджанских позициях, о многочисленных жертвах среди гражданского населения, сеять панику, страх и разочарование в сердцах наших сограждан? Или пытаться использовать волну патриотических настроений азербайджанской молодежи для создания раскола, хаоса, бесчинств ради мелких, несбыточных политических амбиций?

Нет и не может быть оправдания таким действиям и таким людям. Нет и не может быть у них ничего общего с миллионами азербайджанцев, готовых пролить кровь за свою землю. Бог им судья, ибо кроме общественного осуждения есть и Божий суд.

Дорогие друзья!

Невозможно не увидеть, как в эти дни вы демонстрируете в социальных сетях взаимную поддержку, терпение, солидарность, сдержанность и самоконтроль. Спасибо вам за это! Всем нам необходимо быть крайне бдительными, не поддаваться на провокации. Каждый раз, размещая новый пост, фотографии или комментарии давайте помнить, что мы живем в состоянии войны и все, что мы транслируем в информационном поле может быть использовано противником. Помнить о том, что долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера. Помнить о том, что сегодня мы нация, народ с единой целью. Ибо нам нужна победа. Одна для всех нас. А побеждает тот, чья сила подкреплена единством, разумом и волей.

Я безгранично люблю родной Азербайджан и свой мудрый, отважный и милосердный народ! Наше дело правое и Бог с нами! Да хранит Всевышний Азербайджан!

С любовью,

Ваша MEHRİBAN"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО) - Gallery Thumbnail
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