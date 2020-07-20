Помощник Президента: Сегодня Азербайджан ведет борьбу на нескольки фронтах

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня для сохранения зарплат более 212 тысяч наемных работников оказана поддержка в 95 миллионов 636 тысяч манатов.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в понедельник Trend.

Он подчеркнул, что с целью поддержки микропредпринимателей направлено 63 миллиона манатов.

По его словам, 689 тысячам лиц выплачено 254 миллионов манатов в социальной сфере.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что сегодня Азербайджан ведет борьбу на нескольких фронтах: "Сегодня мы ведем борьбу с армянами в Товузском направлении, другое направление - борьба с коронавирусом. Вместе мы победим на всех фронтах".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)