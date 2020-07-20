Граждане пишут Президенту: Гордимся, что у нас есть такой Верховный главнокомандующий, как Вы, сильная регулярная армия

БАКУ /Trend/ - Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву направляются многочисленные благодарственные письма от наших граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет некоторые из этих писем.

Светлана Азизова из Тертерского района пишет: «Уважаемый господин Президент, мы живем на линии соприкосновения с врагом в Тертерском районе. В Тертерском районе нет ни одной улицы, ни одного дома, откуда не отправили бы сына защищать Родину. У нас также есть шехиды, отдавшие жизнь за нашу территориальную целостность. Наши ветераны также пережили все страдания и лишения войны. Мы люди, видевшую войну. Наши неблагодарные соседи всегда обстреливали наши населенные пункты, наши дома разрушались, но мы не отдали ни пяди земли. Тертер всегда был для врага бельмом в глазу. Под Вашим руководством был дан чувствительный ответ на провокации, совершенные противником на направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. Мы, тертерцы, поддерживаем, гордимся Вами и нашей армией. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, отдавших жизни за нашу территориальную целостность. Наши коварные соседи, видя свои поражения, прибегают к новым провокациям. Вражеский солдат убегает из окопа, от сражения. А наши сыновья добровольно обращаются, чтобы пойти на войну. Настроение как у населения, так и у армии высокое. Так как наш Президент, Верховный главнокомандующий с народом, наши генералы с солдатами на фронте. Мы верим в победу, в Верховного главнокомандующего, в сильную и дисциплинированную азербайджанскую армию. Да хранит Аллах Вас и наш народ!».

Исмаил Мехралиев из Имишлинского района: «Уважаемый господин Президент, как известно, начиная с полудня 12 июля армянские вооруженные силы, грубо нарушив режим прекращения огня в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы, открыли огонь по нашим позициям с применением артиллерии. Наша армия своевременно и достойно ответив, заставила врага отступить с большими потерями. Азербайджанская армия еще раз доказала, что в состоянии противостоять любым атакам противника. Хочу сказать, что мы всегда поддерживаем Вашу политику и ждем Вашего приказа. Господин Президент, в результате проводимых под Вашим руководством важных реформ в армейском строительстве, сегодня у каждого гражданина Азербайджана есть армия, которой он может гордиться, и, как гражданин, я выражаю Вам глубокую благодарность за это. Уверен, что кровь всех наших солдат и офицеров, погибших за территориальную целостность нашей Родины и освобождение земель, будет отомщена. Как гражданин и солдат Азербайджанской Республики, всегда готов защищать Родину по Вашему приказу».

Бахар Мурсалиева из города Лерик: «Уважаемый господин Президент, мы всегда с Вами. Мы верим в Вас – Верховного главнокомандующего. Мы приветствуем и поддерживаем Вашу успешную политику по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, освобождению наших земель от оккупации. Вы всегда уделяете большое внимание и заботу о строительстве армии. Уверена, что под Вашим руководством наши земли будут освобождены в скором времени».

Эльвин Ализаде из села Гюнешли Билясуварского района: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, мы, билясуварская молодежь, всегда с Вами. Уверены, что под Вашим руководством наши земли в скором времени будут освобождены от оккупации, кровь наших шехидов будет отомщена. У нас нет ни малейшего сомнения в победе азербайджанского солдата. Эта вера в Вас, азербайджанского солдата, силу азербайджанской армии. От имени молодежи выражаем Вам нашу поддержку по всех решениях, ждем Ваших приказов».

В письме Гюнель Имановой из Ясамальского района города Баку говорится: «Уважаемый господин Президент, я – доктор философии по физике, молодой ученый. От себя лично и от имени моей семьи выражаю Вам глубокую благодарность за то, что Вы, как всегда, и в эти трудные дни с народом. Пандемия коронавируса вызвала много проблем во всем мире. Однако оценивание со стороны государства работы людей, которые заняты, трудятся в этой области, принадлежит только Азербайджану. Выражаем Вам признательность за это. Своми решениями Вы подтверждаете, что в самые трудные моменты, Вы постоянно рядом с каждым гражданином. В эти трудные дни вы продемонстрировали это вновь. Уважаемый господин Президент, по Вашим поручениям государство предоставляет ряд льгот населению, оказывает материальную поддержку нуждающимся. Как гражданин, как молодой ученый, я благодарна Вам за высокую заботу о народе. Уважаемый господин Президент мы очень гордимся тем, что Вы верите в молодежь и считаете их достойными высоких должностей, Ваша забота о нас повышает нашу уверенность в себе. Как молодой ученый, очень рада, что во главе Азербайджанской Республики стоит такой мудрый, дальновидный политический деятель, как Вы. Я горжусь Вами. Да защитит Вас Аллах!».

Фарман Мамедов из поселка Бакиханова Сабунчинского района: «Уважаемый господин Президент, мне 86 лет. Совершенная армянскими вандалами провокация на азербайджано-армянской границе привела всех, в том числе и меня в ярость. Однако достойный ответ нашей армии вызвал гордость у меня и миллиона азербайджанцев. Я всегда готов оказать моральную поддержку нашей армии. Выражаю Вам особую благодарность за единство, душевный подъем в нашей стране. Да здравствует господин Президент!».

Агиль Баширов из Билясуварского района пишет: "Уважаемый господин Президент, достойный ответ азербайджанской армии на провокации врага в последние дни ещё раз доказал всему миру, на что способны наши вооруженные силы. Азербайджанская армия вновь показала свое преимущество. Произошедшие события, кровопролитные бои наглядно свидетельствуют о силе Азербайджанского государства, единстве народа и власти. Сегодняшний успех нашей армии является результатом Вашего постоянного большого внимания и заботы об армейском строительстве. Мы всегда верим в Вас. Уверены, что под Вашим руководством и благодаря Вашей дальновидной политике скоро будет восстановлена территориальная целостность нашей Родины. Господин Верховный Главнокомандующий, мы одобряем Вашу внешнюю и внутреннюю политику, и мы, билясуварцы, всегда находимся рядом с Вами. Заверяем Вас в том, что всегда готовы отправиться на фронт и бороться во имя территориальной целостности Азербайджана. Мы гордимся Вами и нашей Армией".

Мухтар Багиров из города Нахчыван пишет: "Уважаемый господин Президент, как лейтенант запаса, жду Вашего приказа "вперёд". Мы готовы пожертвовать жизнью за нашу Родину и народ. Как представитель этого народа я всегда рядом с Вами и всегда будет так. Вы наш незаменимый лидер. Господин Верховный главнокомандующий, этот народ всегда рядом с Вами. Мы готовы отдать жизнь за Вас. Да хранит Вас Аллах!".

Руфат Рашидов из Бинагадинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий, я приветствую героев азербайджанской армии, решительно отразивших армянский вандализм, представляющий угрозу для всего региона. Поддерживаю всех военнослужащих, принявших участие в кровопролитных боях. Ваша поддержка азербайджанской армии незаменима. В результате работы, проводимой Вами в сфере армейского строительства, сегодня азербайджанская армия может дать достойный отпор врагу. Мы стали свидетелями предотвращения армянских провокаций как в Апрельских боях, так и сегодня в Товузском направлении. Сильная, доблестная азербайджанская армия способна в любой момент освободить наши земли от оккупации. В Ваших глубоко содержательных выступлениях мы видим отблеск великой победы. Уверен, что продолжение той большой победы в Джоджуг Марджанлы, Лелетепе скоро увидим в Шуше, Ханкенди и на других оккупированных территориях. Господин Верховный главнокомандующий, азербайджанский народ верит в свою армию. Ведь у него есть такой Президент и Верховный главнокомандующий, как Вы. Мы верим в Вашу волю, гордимся таким Президентом, как Вы. Мы тесно сплотились вокруг Вас и всегда готовы к Вашему приказу."

Зулейха Гейдарова из Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, всех нас возмутил обстрел в последние дни армянскими военными, нарушившими режим прекращения огня, наших боевых позиций. Все внимание нашего народа направлено на линию фронта. Сегодня наша героическая армия достойно отразила провокацию врага. У нас есть шехиды среди военнослужащих, достойно и с честью выполняющих свои обязанности. Мы верим, что под Вашим командованием врагу будет дан достойный отпор и кровь наших шехидов будет отомщена. Наш народ полностью верит в Вашу политику".

Назакет Гасымова из города Уджар пишет: "Уважаемый господин Президент, в эти дни все граждане Азербайджана обеспокоены событиями, происходящими на границе с Арменией - в Товузском районе. Однако мы уверены в том, что наша сильная армия под Вашим командованием даст и даёт достойный отпор врагу. Будьте уверены в том, что каждый азербайджанец с Вами в Вашем правом деле. Мы верим в Вас, господин Президент. Мы готовы умереть за Родину. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Победа будет за нами".

Айдан Гасымова из Сабаильского района пишет: "Уважаемый господин Президент, как известно, наша доблестная армия достойно отразила атаку вооруженных сил Армении в Товузском направлении. Азербайджанская молодежь верит Вам, гордится Вами. Мы гордимся нашей армией, защищающей нашу Родину, господин Президент!".

Бахруз Кочарли из Тертерского района пишет: "Уважаемый господин Президент, каждый гражданин Азербайджана гордится тем, что наша национальная армия дала достойный отпор провокациям, совершенным армянами в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Мы гордимся тем, что у нас такой Верховный главнокомандующий, как Вы, и сильная армия. Акции поддержки армии наглядно свидетельствуют о том, что народ находится рядом с государством, армией. Врагу был дан достойный урок. Он увидел, что наши генералы находятся на передовой, рядом с солдатами. Мы гордимся тем, что в нашей армии такие отважные генералы, офицеры. Пусть Аллах упокоит души наших шехидов, отдавших жизни за Родину. Сегодня азербайджанский солдат готов уничтожить врага, отдать жизнь за родную землю. Народ верит своему Президенту, его политике, приветствует победу нашей армии. Верим, что скоро одержим полную победу над врагом".

Чингиз Ибрагимов из Гейчайского района пишет: "Уважаемый господин Президент, я, как представитель нашей молодежи, поддерживаю Вашу работу по усилению и развитию нашей страны, повышению уровня жизни наших граждан, выражаю Вам признательность за это. Азербайджанская армия героически отразила атаку врага 12 апреля в Товузском направлении границы. В ходе кровопролитных боёв наша доблестная армия уничтожила многочисленную боевую технику и живую силу врага, нанесла сокрушительные удары по военным позициям противника, отомстила за наших шехидов. Господин Верховный главнокомандующий, мы с Вами и всегда готовы освободить наши земли по Вашему приказу. Да хранит Аллах Вас для нашего народа. Верим, что с помощью Аллаха и под Вашим руководством скоро мы освободим наши территории, наш флаг будет развеваться на родной земле".

Хикмет Оруджев из села Сарванлар Агджабединского района пишет: "Уважаемый господин Президент, достойный отпор нашей армии провокации врага стал уроком для них. Наши злобные соседи были подавлены. Хотя армяне скрывают потери, они ещё не скоро отправятся от удара нашей армии. Господин Президент, мы гордимся Вами и нашей доблестной армией. Уверены, что под Вашим руководством скоро освободим наши земли от врага".