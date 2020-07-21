Военный эксперт: Азербайджанская армия обладает способностью эффективно вести борьбу с противником

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия обладает способностью мощно и эффективно вести борьбу с противником.

Об этом сказал Trend военно-политический обозреватель Рамиль Мамедли.

Он отметил, что военно-технический парк наших подразделений в направлении Товуза, который входит в состав Шамкирского воинского объединения, оснащен современным вооружением и оборудованием.

"К ним относятся ракетно-артиллерийские системы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), разведывательно-ударный БПЛА "Harop" (иногда его называют дронами-камикадзе), а также системы РЭБ и другая военная техника. Не касаясь парка бронетехники в этом направлении, хотел бы отметить, что упомянутое выше оружие и техника являются продуктами развитых компаний оборонной промышленности мира. По своему назначению это наступательное оружие, способное уничтожать позиции противника в глубине, которое было освоено азербайджанской армией, а некоторые из них использовались против врага в 2016 году.

Исходя из вышесказанного, я хотел бы подчеркнуть, что благодаря этому оружию и технике, а также боевым навыкам наших профессиональных военнослужащих, противнику был нанесен мощный удар. Во время атаки на наши позиции армянская армия не ожидала внезапных ударов по своим подразделениям. Это был очень сильный удар по армянской армии, которая пыталась захватить наши территории в дни тяжелых боев. Армяне в очередной раз стали свидетелями способности азербайджанской армии вести современные боевые действия в любых условиях. Именно в результате этого армянская армия потеряла большое количество живой силы, техники и инфраструктуры", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что после 2016 года в азербайджанских СМИ, особенно в социальных сетях, появилась информация провокационного характера о зоне военных действий и военных операциях.

"На этот раз пресса смогла действовать в соответствии с информационной политикой государства, игнорируя провокационную информацию противника. Активные слои азербайджанского общества в эти дни боролись за наши национальные интересы в информационной войне против армян и предотвращали провокации через социальные сети. Кроме того, министерство обороны поделилось необходимой информацией о военных операциях, а также создало условия для деятельности азербайджанских СМИ на этой территории, что означает предоставление азербайджанскому обществу информации с поля боя в онлайн режиме. То есть, несмотря на все попытки армян, СМИ страны, в том числе активные блогеры в социальных сетях, продемонстрировали единую позицию против врага", - сказал он.

Мамедли подчеркнул, что азербайджанский народ еще раз заявил о том, что находится рядом со своей армией и Верховным Главнокомандующим и продемонстрировал миру свою решимость сражаться на войне.

"Конечно, наш народ поддерживал армию и в апрельских боях, но на этот раз процесс стал массовым, и люди выразили свою решимость быть на передней линии борьбы", - сказал он.

(Автор: Самир Али.)