Хикмет Гаджиев: Провокация Армении неслучайна и была спланирована

БАКУ /Trend/ - Провокация, совершенная Арменией 12 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской границы неслучайна и была спланирована.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.