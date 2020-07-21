События 12 июля являются военной провокацией, террористическим актом, совершенным Арменией - Лейла Абдуллаева
БАКУ /Trend/ - События 12 июля являются военной провокацией, террористическим актом, совершенным Арменией, а также попыткой использовать силу.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава пресc-сслужбы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.
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