Как и в апрельских боях, Армения и сейчас скрывает свои потери - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 12 июля Армения стала обстреливать из крупнокалиберных орудий, а затем и с применением тяжелой артиллерии, позиции азербайджанской армии и населенные пункты.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы, сообщает во вторник Trend.

"Как и в апрельских боях, Армения и сейчас скрывает свои потери", - сказал он.