В отличие от Армении, Азербайджан никогда не обстреливает гражданские объекты - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В отличие от Армении, Азербайджан никогда не обстреливает гражданские объекты.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.