МИД Азербайджана: Временный поверенный в делах Сербии не имеет информации об отправке Армении вооружения
БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Сербии сказала, что не имеет информации об отправке Армении вооружения.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.
Она отметила, что временный поверенный сожалеет о произошедшем: "Она сказала, что проинформирует руководство своей страны, выразив надежду, что это не нанесет вред сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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МИД Азербайджана: Временный поверенный в делах Сербии не имеет информации об отправке Армении вооружения
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