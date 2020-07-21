МИД Азербайджана: Временный поверенный в делах Сербии не имеет информации об отправке Армении вооружения

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Сербии сказала, что не имеет информации об отправке Армении вооружения.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что временный поверенный сожалеет о произошедшем: "Она сказала, что проинформирует руководство своей страны, выразив надежду, что это не нанесет вред сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)