Необходимо созвать совещание в широком составе, с участием всех государств, входящих в Минскую группу – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - По поводу деятельности Минской группы ОБСЕ должен заявить, что азербайджанская сторона не собирается участвовать в переговорах имитационного характера по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.