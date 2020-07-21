Хикмет Гаджиев: Провокация Армении неслучайна и была спланирована (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 11:33)

БАКУ /Trend/ - Провокация, совершенная Арменией 12 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской границы неслучайна и была спланирована.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Гаджиев добавил, что провокация, совершенная Арменией, была нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от урегулирования нагорно-карабахского конфликта, обострить ситуацию на границе и поставить регион под угрозу, привлечь в конфликт третьи стороны, нанести ущерб международным успехам Азербайджана, транспортному коридору Восток-Запад, поставить регион лицом к лицу с новыми экологическими бедами, оккупировать новые территории, получить определенные преимущества на границе, отвлечь внимание от проблем в Армении, отомстить за удары, нанесенные Армении в апрельских боях и операции в Гюннуте: «Но Армения не добилась ни одной цели, азербайджанская армия предотвратила это нападение Армении, она получила достойный ответ. Ответственность за этот акт агрессии лежит на политическом режиме Армении».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)