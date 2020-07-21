Перед зданием итальянского парламента проведена акция в поддержку Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для того, чтобы довести до руководства Италии, членов парламента, общественности этой страны совершенную Арменией на границе с Азербайджаном в направлении Товузского района военную провокацию, агрессию Армении против Азербайджана, которая продолжается более 30 лет, а также с целью выразить поддержку армии Азербайджана, живущие в Италии соотечественники провели санкционированную акцию перед зданием парламента Италии.

Как сообщили во вторник Trend в посольстве Азербайджана в Италии, акция началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, далее была зачитано обращение участников акции к государственным структурам Италии в связи с последними военными провокациями Армении.

В обращении сообщается, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана были оккупированы 20 процентов наших земель, в том числе Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов, на оккупированных территориях в отношении азербайджанцев была проведена этническая чистка, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, Армения совершила многочисленные военные преступления, геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, игнорировала международное право и многочисленные документы, принятые международными организациями.

Также отмечается, что в продолжение этой агрессии, начиная с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении совершили военную провокацию в направлении Товузского района границы с Азербайджаном, когда наряду с позициями вооруженных сил Азербайджана, тяжелому артиллерийскому и минометному обстрелу подверглись населенные пункты, где компактно проживает мирное население, гражданские объекты. Подчеркивается, что в результате погибли 12 военнослужащих армии Азербайджана, убит 76-летний мирный житель, ранены много людей, нанесен ущерб населенным пунктам и гражданским объектам. В обращении внимание акцентируется на том факте, что на этот раз Армения совершила провокацию не на линии соприкосновения с оккупированными территориями, а на границе двух стран, в частности на территории Товузского района, где проходит транспортный коридор и находится стратегическая энергетическая инфраструктура, которая в частности осуществляет транспортировку нефти и газа в Европу, в том числе и в Италию. Подчеркивается, что данной попыткой Армения намерена помешать вышеуказанным проектам.

В обращении выражена благодарность Италии за солидарность с азербайджанским народом в эти трудные дни, с учетом того, что агрессия Армении представляет угрозу для стабильности и безопасности на Южном Кавказе, в том числе для транспортировки энергоресурсов в Европу, в частности в Италию, также был озвучен призыв к правительству и парламенту Италии осудить последние военные провокации Армении и оказать давление на эту страну, чтобы она отказалась от политики агрессии против Азербайджана. Обращение было направлено парламенту, правительству Италии, а также другим государственным структурам.

В ходе акции были названы имена азербайджанских военнослужащих, героически погибших во имя Родины, предотвращая последние военные провокации Армении, их память была почтена минутой молчания. Далее прозвучали лозунги "Шехиды бессмертны, Родина неделима!", "Карабах принадлежит Азербайджану!", "Конец армянской агрессии!", "Конец оккупации Карабаха!", "Италия, спасибо за поддержку и солидарность!" и другие.

В поддержку армии Азербайджана участники акции озвучили "Солдатский марш". Наблюдающим за акцией и проходящим мимо людям были розданы информационные материалы.

(Текст: Турал Гараджаев)