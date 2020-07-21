События 12 июля являются военной провокацией, террористическим актом, совершенным Арменией - МИД (версия 2)

(Первая версия в 11:37)

БАКУ /Trend/ - События 12 июля являются военной провокацией, террористическим актом, совершенным Арменией, а также попыткой использовать силу.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава пресc-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что в связи с этой военной провокацией, совершенной армянской стороной, обеспокоена и международная общественность.

Абдуллаева добавила, что Тюркский совет, ОИС, Движение неприсоединения, ГУАМ и другие международные организации выступили с обращениями, решительно осуждающими эту провокацию Армении, решительно осудили обстрелы Арменией мирного азербайджанского населения.

Глава пресс-службы МИД подчеркнула, что международные организации однозначно поддержали Азербайджан: «Попытка Армении совершить новую провокацию, использовать силу и захватить новые территории решительно осуждена международным сообществом».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )