Как и в апрельских боях, Армения и сейчас скрывает свои потери — Минобороны Азербайджана (версия 2)

(Первая версия в 11:45)

БАКУ /Trend/ - 12 июля Армения стала обстреливать из крупнокалиберного оружия, а затем и с применением тяжелой артиллерии, позиции азербайджанской армии и населенные пункты.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, сообщает во вторник Trend.

Даргяхлы отметил, что благодаря мерам, принятым азербайджанской армией, нападение Армении было пресечено, уничтожены сотни ее военнослужащих, техника и опорные пункты.

Пресс-секретарь минобороны Азербайджана подчеркнул, что, как и в апрельских боях, Армения и сейчас скрывает свои потери: «Видимо, через какое-то время армянская сторона под разными предлогами начнет сообщать о них».

Даргяхлы добавил, что предположительно, среди уничтоженных в боях были и армяне, переселившиеся в Армению из Сирии и других ближневосточных стран. Он особо подчеркнул, что в результате боев не было никаких территориальных потерь: «Минобороны Азербайджана решительно опровергает информацию о каких-либо территориальных потерях, распространяемых непонятными источниками, заявляя, что никаких территориальных потерь нет».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)