В отличие от Армении, Азербайджан никогда не обстреливает гражданские объекты - Хикмет Гаджиев (версия 2)

(Первая версия в 11:58)

БАКУ /Trend/ - В отличие от Армении, Азербайджан никогда не обстреливает гражданские объекты.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя дезинформацию, распространенную армянской стороной о том, что якобы Азербайджан собирается нанести удар по Мецаморской АЭС, сообщает во вторник Trend.

Гаджиев отметил, что Армения умышленно распространяет такую дезинформацию, чтобы политизировать этот вопрос. Он добавил, что азербайджанская сторона никогда не заявляла о нанесении ударов по гражданским объектам: «Однако Армения неоднократно выступала угрожающими заявлениями, связанными с ударами по Мингячевирскому водохранилищу, нефте- и газопроводам, городам Азербайджана. Все это показывает коварные цели военно-политического руководства Армении. Этими вопросами армянская сторона пытается скрыть свои преступления и отвлечь внимание международной общественности».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)