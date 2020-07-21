Между Европарламентом и Милли Меджлисом состоялась видеоконференция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе сопредседателя Комитета по межпарламентскому сотрудничеству ЕС-Азербайджан Джаваншира Фейзиева между членами Европейского парламента и депутатами Милли Меджлиса (парламент) состоялась видеоконференция.

Как сообщили во вторник Trend в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, в видеоконференции приняли участие латвийский депутат Европарламента Андрис Америкс, польский депутат Ричард Чарнецкий, болгарский депутат Ильхан Кючук, хорватский депутат Руза Томашич и испанский депутат Герман Терч. С азербайджанской стороны в видеоконференции приняли участие депутаты Милли Меджлиса, сопредседатель Комитета по межпарламентскому сотрудничеству ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев, глава делегации по ПА Евронест Азер Керимли и руководитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев. Во встрече также принимали участие генсек Альянса европейских консерваторов и реформистов Ричард Милсом, политический директор Альянса Темистоклис Астенидис, главный редактор печатного органа European Journal и заместитель заведующего отделом международных отношений Аппарата Милли Меджлиса Бабек Агаев.

Встречу открыл Джаваншир Фейзиев. Он подробно проинформировал участников видеоконференции о провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской государственной границе 12 июля и ее последствиях. Депутат сообщил, что данными шагами Армения пытается сорвать переговорный процесс, по возможности продлить статус-кво и осуществить за этот период на оккупированных территориях незаконное заселение, вовлечь в конфликт страны ОДКБ, в которую входит Армения, и нанести урон отношениям между Азербайджаном и странами-членами ОДКБ.

Помимо этого депутат отметил, что официальный Ереван попытался захватить позиции пограничных войск Азербайджана, находящиеся на стратегических высотах на границе Азербайджана и Армении. Этими действиями противная сторона преследовала цель взять под контроль нефте- и газопроводы, по которым осуществляется транспортировка энергоресурсов в Европу, а также транспортно-коммуникационную инфраструктуру.

Члены Европарламента решительно осудили провокацию, совершенную вооруженными силами Армении, выразили чувство сожаления в связи с гибелью военнослужащих и гражданского лица в результате провокации, а также выразили их семьям свои соболезнования. Европейские депутаты задали вопросы касательно текущего положения в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

В своих выступлениях они напомнили, что в резолюции, принятой Европарламентом, подчеркивается значимость урегулирования конфликтов в странах Восточного партнерства, в том числе, армяно-азербайджанского конфликта, в рамках территориальной целостности стран. Отметив, что в продолжении этого конфликта могут быть заинтересованы сторонние силы, европейские депутаты выразили однозначную поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, вновь констатировали тот факт, что Европарламент заинтересован в урегулировании конфликта в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана. Европейские депутаты сообщили, что считают Азербайджан надежным соседом Европы в политическом контексте, и значимым экономическим партнером.

Депутаты Азер Керимли и Турал Гянджалиев поделились своими мнениями касательно армянских провокаций, принявших регулярный характер, и целях, которых эта страна пытается достичь. Депутаты отметили, что переговорный процесс при посредничестве Минской группы ОБСЕ, который продолжается уже долгие годы и не дает никаких результатов, становятся все менее перспективными.

Генсек Альянса европейских консерваторов и реформистов Ричард Милсом от имени своей организации сообщил, что резко осуждают агрессивную политику Армении, полностью и безоговорочно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также довел до сведения участников, что организация в связи с этим распространила заявление.

В видеоконференции, которая прошла под модераторством заместителя заведующего отделом международных отношений Аппарата Милли Меджлиса Бабека Агаева, была достигнута договоренность о проведении очередной встречи целью детального рассмотрения обсуждаемых событий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)