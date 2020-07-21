Граждане пишут: Господин Президент, Ваша целенаправленная политика приведет наш народ к большим успехам и победам

Политика 21 июля 2020 22:20 (UTC+04:00)
Граждане пишут: Господин Президент, Ваша целенаправленная политика приведет наш народ к большим успехам и победам

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма от граждан Азербайджана.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет несколько из этих писем.

Айсель Гусейнова из города Лянкяран пишет: «Уважаемый господин Президент, Вы – лидер, достойно преодолевший испытания времени. В этих испытаниях народ был рядом с Вами, а Вы – рядом с ним. В нашей справедливой борьбе под Вашим руководством армянские захватчики, армянские фашисты время от времени получают достойный отпор. Под Вашим командованием и руководством мы освободим наши земли от пресловутого врага, победим в этой борьбе».

Шахназ Алиева из Абшеронского района пишет: «Уважаемый господин Президент, последние события вызвали беспокойство у всех нас. Однако, несмотря на все эти беспокойства, наша мощная армия дала врагу достойный отпор. Ваши решительные выступления, достойные ответы врагу вызывают у нас чувства гордости. Мы гордимся Вами. Мы поддерживаем каждый предпринимаемый Вами шаг. Верим, что наш Карабах, о котором сегодня мы говорим со скорбью, в скором времени станет свидетелем слез радости на наших глазах. Скоро мы услышим весть о победе. Мы опираемся на Вас. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью».

Рагим Мурадов из города Нафталан пишет: «Уважаемый господин Президент, сегодня каждый представитель азербайджанской молодежи может гордиться азербайджанской армией. На днях доблестная азербайджанская армия, дав достойный отпор армянской провокации, нанесла сокрушительные удары по противнику. Азербайджанская армия еще раз доказала, что мифы, вымышленные Арменией на протяжении долгих лет про свою армию, являются ложью. Господин Верховный главнокомандующий, мы - молодежь рядом с Вами во имя сильного Азербайджана, ждем Вашего приказа».

В письме жителя Джебраильского района Эльгюна Керимова говорится: «Уважаемый господин Президент, как известно, азербайджанский народ всегда становился свидетелем армянских провокаций. Коварный враг и сегодня продолжает свои провокации. Так, грубое нарушение 12 июля подразделениями вооруженных сил Армении режима прекращения огня на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы с использованием артиллерийских установок является открытой провокацией. Благодаря Вашей решимости, мощи нашей армии мы предотвратили провокацию, совершенную на азербайджано-армянской границе, а также вызвали страх у врага. Отважные сыны Родины справились с ними. Азербайджанский народ верит в Вас. Благодаря Вам за короткое время мы освободим наши оккупированные земли».

Эльнур Сафаров из села Ашагы Яглывенд Физулинского района пишет: «Уважаемый господин Президент, события, произошедшие в последние дни, еще раз показали, что азербайджанский народ находится рядом с Вами и поддерживает проводимую Вами политику. Знаем, что развитие нашей армии всегда составляет важную часть Вашей политики. Удары, нанесенные нашей усиливающейся в результате Ваших своевременных поручений армии по врагу вызывают у меня, как гражданина, чувство гордости. Мы, опираясь на нашу армию, спокойно живем в родном крае – Физулинском районе. Наш флаг, развевающийся на высоте Лелетепе, освобожденной от оккупации после Апрельских боев, еще раз показал, что развитие азербайджанской армии находится в надежных руках. Работа, осуществляемая Вами по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев, семей шехидов, ветеранов войны и инвалидов, заслуживает одобрения. Каждый гражданин, страдающий от войны, ощущает Ваши внимание и заботу. Как молодой гражданин, вынужденный переселенец, я всегда с гордостью поддерживаю Вашу политику. Как солдат запаса я готов по Вашему приказу присоединиться в ряды нашей армии для освобождения от оккупации родных земель и отдать жизнь во имя свободы Родины».

Эльчин Султанов из села Масазыр Абшеронского района: «Уважаемый господин Президент, события, произошедшие на Товузском направлении границы с Арменией еще раз подтвердили Ваше единство с народом. Именно под Вашим лидерством авторитет Азербайджанского государства растет, наши международные инициативы одобряются в мировом масштабе. Господин Президент, я – выпускник школы-интерната, живу в «Доме выпускников», охвачен государственной заботой. Для того, чтобы выполнить свой долг перед Родиной, я хочу отправиться на военную службу и освободить родные земли от врага. Я готов выполнить любой Ваш приказ».

Житель города Баку Магеррам Абдуллаев: «Уважаемый Президент, гуманный руководитель, мудрый Верховный главнокомандующий, азербайджанскому государству и народу повезло в очередной раз – после великого лидера Гейдара Алиева нашим руководителем стал человек, отличающийся от мировых лидеров умением быть рядом с народом, своей дальновидной политикой, мудрыми решениями. Мы от всей души верим, что руководитель, в каждом шаге которого ощущается победа, который заявляет, что «Я – Президент каждого азербайджанца» поведет народ к очередным победам. Мы всегда Вас поддерживаем. Азербайджан никогда не был таким сильным и успехи, достигнутые в последние годы нашей могущественной страной, связаны с Вашим именем. Нам нужен именно такой привязанный к Родине, новаторский, энергичный, решительный, мудрый и гуманный лидер, как Вы. Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, уверенно ведите наш Азербайджан к светлому будущему. Да поможет Вам Аллах на этом пути! Да хранит Аллах наш народ, Вас и Вашу семью!».

Агакиши Балогланлы из города Лянкяран пишет: «Уважаемый господин Президент, учиненная в последние дни вражеская провокация вызвала гнев у народа, прибавила ненависти к врагу. Верим, что Ваша целенаправленная политика приведет наш народ к большим успехам и победам. Политика, проводимая нашим государством, непременно подарит нам эту победу, эту радость. Враг будет повержен нашей солидарностью и единством на этом священном пути».

Айдан Джафарова из поселка Амирджан Сураханского района Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, сражаться за освобождение наших земель – это честь для нас. Славные страницы истории Азербайджана были написаны наряду с героическими сыновьями, также и отважными героями-женщинами. Эта летопись героизма и сегодня пополняется новыми страницами. С момента агрессии армянских захватчиков на наши земли по сегодняшний день отважные дочери Азербайджана наряду с героическими сынами плечом к плечу боролись за целостность наших земель. Я также, как и тысячи представителей азербайджанской молодежи, готова идти в бой за Родину, жду Вашего приказа о мобилизации. Все мы верим, что обязательно победим пресловутого врага, освободим оккупированные земли и напишем марши победы».

Жительница Геранбойского района Мехпара Мустафаева: «Уважаемый господин Президент, наглядным примером Вашей успешной политики является то, что в Азербайджане царит стабильность, случаи заражения постепенно уменьшаются. На днях мы вновь стали свидетелями Вашей и Мехрибан ханым большой заботы и поддержки о народе. Да хранит Вас Аллах. Желаем Вам новых успехов в высшей государственной деятельности. В настоящее время весь мир борется с коронавирусом. Даже самые крупные государства не могут победить эту пандемию. То, что у нас низкий уровень потерь и мы ведем эффективную борьбу с болезнью, радует меня. Дорогой Президент, выражаю Вам бесконечную признательность».

Хаяля Юсифова из Губадлинского района пишет: «Уважаемый господин Президент, Ваша деятельность, как Верховного главнокомандующего, сегодняшняя потенциальная сила нашей армии, боеспособность и патриотический дух солдат и офицеров, единство народа и власти, особенно, вера и любовь к Вам вдохновляют нас. Ваши решительные выступления на влиятельных международных организациях, особое место среди мировых политиков, уважение глав крупных государств к Вашей персоне радуют всех нас. Господин Президент, на днях во время нарушения армянскими провокаторами режима прекращения огня на государственной границе мы, тесно сплотившись вокруг Вас, дали достойный отпор провокаторам. Пусть так будет всегда».

Алескер Шукюров из села Зовле Лянкяранского района пишет: «Уважаемый господин Президент, я – отец двух офицеров. Мне 65 лет, однако мое сердце бьется желанием отправиться на передний фронт, прогнать врагов с наших земель, поднять флаг Победы. Этот день обязательно настанет! Тогда души всех наших шехидов, героев, отдавших жизни во имя Родины, словно белые голуби, будут летать с песней Победы на небесах Родины. Товузские бои показали, что наш народ решительно поддерживает Вашу политику по решению конфликта, возникшего в результате военной агрессии Армении, обеспечению территориальной целостности нашей страны и безопасности населения, предотвращению провокаций армян. Граждане-патриоты, умеющие держать в руках оружие, считают себя солдатом Родины и готовы сражаться с врагом».

Тахира Джалилова из села Гарасулейманлы Геранбойского района пишет: «Уважаемый господин Президент, охватившая весь мир пандемия коронавируса не обошла стороной и нашу страну. Ваши поручения по предотвращению широкого распространения эпидемии в нашей стране достойно выполняются, гражданам уделяется внимание и забота. Я уверена, что благодаря Вашей мудрой политике мы в скором времени избавимся от этой беды. Чтобы защитить здоровье людей, во многих сферах созданы условия для дистанционной работы сотрудников. Эта инициатива была выдвинута со стороны государства, была сохранена зарплата сотрудников, не посещающих работу. Верю, что в результате Ваших мудрых решений мы избавимся от этой беды с минимальными потерями. Я горжусь Вами, моя поддержка Вас безгранична. Сегодня самым большим требованием государства от людей является оставаться дома и при созданных условиях это совсем не трудно. Да хранит Аллах Вас и наш народ! Вместе мы сильнее!».

Гюльнар Гюльвердиева из села Сепаради Лянкяранского района пишет: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, достойный отпор подразделений нашей доблестной армии провокации, совершенной 12 июля армянскими подразделениями на азербайджано-армянской границе, вызвал большое воодушевление у наших граждан. Эти дни попали в историю, как дни славной победы азербайджанской армии над потерявшим совесть врагом, учиняющим провокации и обстреливающим мирных жителей, они показали, что наш народ никогда не смирится с оккупацией армян, наша армия всегда готова к бою. Господин Президент, мы – молодежь опираемся на Вас и нашу славную армию. Вместе мы сильнее. Ваша борьба за Родину священная. Да поможет Вам Аллах!».

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