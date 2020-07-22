Президент Ильхам Алиев: В эти дни мы ощутили мощную международную поддержку, которой никогда не было

БАКУ /Trend/ - В эти дни мы ощутили мощную международную поддержку, которой никогда не было .

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Хотелось бы коснуться еще одного вопроса. Хочу, чтобы азербайджанский народ знал это. Сейчас, конечно, информационное пространство очень широкое. В эти дни мы ощутили мощную международную поддержку, которой никогда не было – ни в начале 1990-х годов, когда шла война, ни в другое время. Естественно, первая поддержка, первый братский шаг последовали из братской Турции. Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой брат Реджеп Тайип Эрдоган однозначно поддержал Азербайджан, сказал, что находится рядом с Азербайджаном. Он отметил, что Азербайджан и Турция, две братские страны, всегда будут вместе. Хочу выразить моему брату глубокую признательность для эту поддержку. В эти дни мы находимся в постоянном контакте. Он позвонил мне, выразил поддержку, соболезнования в связи с гибелью наших шехидов. Сказал, что мы до конца будем вместе", - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что тоже всегда проявлял большое уважение к своему другу и брату Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Моя любовь к турецкому народу ни для кого не секрет. Я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких двух близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это опирается как на историю, наши общие этнические корни, так и на сегодняшнюю политику. Однозначную поддержку Азербайджану выразили также и другие высокопоставленные официальные лица Турции, в том числе министр обороны, министр иностранных дел, члены парламента, общественные деятели", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, многие страны выразили поддержку в индивидуальном порядке на уровне официальных лиц.

"Поэтому я признателен им. Поддержку Азербайджану выразили международные организации, в первую очередь Совет сотрудничества тюркоязычных государств. В эту организацию входят пять стран – Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Они являются членами этой организации и однозначно поддержали Азербайджан. В ответных письмах я выразил главам государств этих стран свою признательность. Эти письма опубликованы в печати. Однозначную поддержку нам выразила Организация исламского сотрудничества. Она объединяет 57 стран. Это – поддержка как справедливости, так и Азербайджана", - добавил Президент Ильхам Алиев.