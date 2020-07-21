Помощник Президента Азербайджана встретился с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров в Центре Гейдара Алиева встретился с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе встречи были обсуждены работы, осуществленные в стране с целью борьбы с пандемией коронавируса, дальнейшие шаги в этом направлении, события, произошедшие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, и другие вопросы.

Помощник Президента Азербайджана подробно проинформировал собравшихся по поводу обсуждений и работы, проделанной Оперативным штабом при Кабинете министров в соответствии с рекомендациями и поручениями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Было отмечено, что предпринятые целенаправленные и последовательные шаги обусловили снижение числа инфицированных. Специалисты, привлеченные из-за рубежа, оказывают большую поддержку своим азербайджанским коллегам в лечении инфицированных пациентов, и уже достигнуты положительные результаты. Анар Алакбаров особо отметил роль частного сектора, который немедленно откликнулся и поддержал призывы государства. Было подчеркнуто, что и зарубежные специалисты неоднократно отмечали, что данная работа лучше и правильнее организована именно в нашей стране. По его словам, все это дает основание говорить о том, что наша страна скоро преодолеет эту серьезную проблему. Для этого мы должны быть более сплоченными и повысить гражданскую ответственность.

Затронув постепенное смягчение особого режима карантина, Анар Алакбаров сказал, что предпринимаются продуманные шаги, а также подчеркнул важность солидарности граждан с государством для устранения угрозы повторного стремительного распространения инфекции на данном этапе, и важность поддержки медиа, представителей общественности в связи с пропагандой в этой сфере.

В ходе встречи были обсуждены события, произошедшие на днях в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, было отмечено, что на фоне очередной провокации Армении-оккупанта люди продемонстрировали высокий уровень патриотизма и воинственный дух. Также было подчеркнуто, что солидарность азербайджанского народа проявляется не только в Азербайджане, но и в различных странах мира. Азербайджанцы, которые живут в различных точках земного шара, объединились, чтобы донести до мирового сообщества голос истины Азербайджана. Но есть и те, кто пытается в социальных сетях посеять в народе панику, страх. Чтобы предотвратить такие неприятности, мы должны мобилизовать свои возможности. В данном направлении была отмечена значимость мнений людей с активной жизненной позицией.

Выступившие в ходе встречи писатели, члены семей шехидов, журналисты, депутаты, юристы и деятели искусства выразили признательность за организацию встречи в таком формате. Общественные деятели затронули темы, волнующие граждан в период пандемии, поделились своими мнениями и предложениями.

Выступающие рассказали о провокациях в социальных сетях и подчеркнули, что Азербайджан, как страна в состоянии войны, должна применять эффективные механизмы. Отвечая на вопросы общественных деятелей помощник Президента Азербайджана подчеркнул значимость озвученных идей, и сказал, что все их предложения будут учтены.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)