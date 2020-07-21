Посол Азербайджана в Эстонии: Армения хочет сорвать поставки азербайджанского газа в Европу

БАКУ /Trend/ - Ответственность за обострение обстановки на армяно-азербайджанской границе лежит на Армении, устроившей вооружённую провокацию с целью сорвать начало поставок азербайджанского газа в Европу. Об этом пишет Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Эстонии Мурад Наджафбейли в статье опубликованной на эстонском портале Tribuna.ee, передает Trend со ссылкой на портал.

Согласно статье, 12 июля текущего года вооруженные силы Армении грубо нарушили режим прекращения огня и подвергли обстрелу из артиллерийских орудий позиции пограничных войск и приграничные села Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. В результате ответного огня была предотвращена попытка вторжения армянских сил и захвата новых территорий.

"В этот раз бои ведутся не в оккупированном Нагорном Карабахе, признаваемом всеми странами и международными организациями как территория Азербайджана, а на армяно-азербайджанской государственной границе", - говорится в статье.

Необходимо отметить, пишет посол, что на армяно-азербайджанской государственной границе вдоль Газахского и Товузского районов для контроля за частью границы с Арменией были привлечены не вооруженные силы Азербайджана, а Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики.

"Однако Армения, не скрывая свои милитаристские намерения и стремясь в очередной раз воплотить в жизнь свою оккупационную политику, расположила на армяно-азербайджанской государственной границе свои вооруженные силы. В ходе последних боевых действий азербайджанская армия потеряла 12 своих военнослужащих, в том числе одного генерал-майора и полковника", - говорится в опубликованном материале.

По словам посла, армянская сторона целенаправленно обстреливает азербайджанское гражданское население, проживающее в селах на этих территориях, и таким образом грубо нарушает международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны.

"Следует также отметить факт убийства вооруженными силами Армении 76-летнего гражданского лица. В тоже время, азербайджанская сторона наносит ответные удары исключительно по военным объектам противника. События, происходящие на азербайджано-армянской границе, не являются простым пограничным столкновением, данная провокация была тщательно спланирована армянской стороной и является продолжением агрессивной политики против Азербайджана", - отмечает посол.

По его словам, цель Армении в совершении этой провокации заключается в создании нового очага напряжённости в регионе, в отвлечении внимания от оккупированных прежде территорий, нарушении переговорного процесса, отказа от освобождения азербайджанских земель.

"В то же время, подобными провокациями она стремится отвлечь внимание своего народа от тяжёлых внутренних социально-экономических проблем и вовлечь в конфликт военно-политическую организацию, членом которой является", - говорится в статье.

По его словам, Армения не случайно начала военную операцию против Азербайджана за три месяца до начала поставок азербайджанского газа в Европу.

"Необходимо отметить, что Товузский район Азербайджана является стратегически важным с точки зрения реализации крупных региональных проектов. В случае захвата стратегических высот в данной части госграницы Армения могла бы угрожать жизненно важным для Азербайджана энергетическим и транспортным коммуникациям. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, нефтепровод Баку-Супса, стратегическая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, шоссе Баку-Тбилиси находятся в непосредственной близости от места военных действий", - пишет посол.

Он отмечает, что в Армении периодически высказывают угрозы разрушить плотину Мингечявирской ГЭС Азербайджана ракетными обстрелами и затопить десятки городов и сел на куринской равнине.

"Армения выдвигает также претензии к Нахчывану и другим территориям Азербайджана, выступая перед армянской молодежью политическое руководство Армении заявляет, что они должны участвовать в будущих войнах для завоевания новых земель ради мифической «великой Армении». Также Армения имеет открытые территориальные претензии к другим соседним странам", - говорится в статье.

Необходимо отметить, пишет посол, что продолжающаяся почти 30 лет агрессия Армении против Азербайджана и провокации, совершенные на границе, противоречат всем международно-правовым нормам.

"Грубо нарушив Устав ООН и принципы международного права, Армения совершила военную агрессию против Азербайджана и оккупировала 20 процентов нашей территории — регион Нагорного Карабаха Азербайджана и семь прилегающих к нему районов, в результате чего свыше миллиона азербайджанцев, проживающих на этих территориях, подверглись этнической чистке и были изгнаны из своих домов. Резолюции No. 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН требуют полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Многочисленные документы, принятые множеством международных организаций, подчеркивают необходимость решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Армения несет международно-правовую ответственность за военную агрессию против Азербайджана", - написал посол.

Он отметил, что новая военная авантюра Армении вызвала одновременно возмущение и массовый патриотический подъем у азербайджанского народа. Тысячи людей вышли на стихийные митинги в Баку и районах республики, чтобы выразить свою солидарность с армией и Верховным главнокомандующим страны, десятки тысяч молодых людей выразили желание стать добровольцами, чтобы дать противнику достойный отпор на фронте. Всё азербайджанское общество сплотилось вокруг государства и президента и готово к освободительной войне за свои оккупированные земли.