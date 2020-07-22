Президент Ильхам Алиев: Проблемы семей шехидов, инвалидов войны постоянно находятся в центре внимания, и в последние годы в этом направлении проделана огромная работа

БАКУ /Trend/ - Проблемы семей шехидов, инвалидов войны постоянно находятся в центре внимания, и в последние годы в этом направлении проделана огромная работа.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку .

"Дорогие друзья, сегодня очень знаменательный день в вашей жизни. Государство обеспечивает вас квартирами. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Я ознакомился с вашим новым местом жительства. Оно производит прекрасное впечатление, построен дом, отвечающий современным стандартам, квартиры очень просторные и полностью отремонтированные. То есть, можно просто завезти мебель и жить. Это – очередное проявление внимания государства к вам", - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что проблемы семей шехидов, инвалидов войны постоянно находятся в центре внимания, и в последние годы в этом направлении проделана огромная работа.

"Достаточно сказать, что более 8 тысяч семей шехидов, инвалидов войны обеспечены квартирами, предоставлено около 7 тысяч автомобилей. Считаю, что мы и в нынешнем году добьемся рекордного показателя в этой области, сомнений в этом нет. В этом году 1500 семей шехидов, инвалидов войны обеспечиваются и будут обеспечены государством квартирами. Все квартиры находятся в новостройках, построенных на самом высоком уровне. В то же время для вас предусмотрены 400 автомобилей, и, таким образом, нам удалось добиться в нынешнем году самого высокого показателя в этой области. Для сравнения могу сказать, что в прошлом году были предоставлены 934 квартиры, а в нынешнем – 1500, в предыдущие годы примерно 500-600-700", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, ведется очень активная работа для решения данной проблемы и предоставления государством семьям шехидов, инвалидам войны предусмотренных квартир.

"Я хочу, чтобы мы как можно скорее завершили эту программу, и мы добьемся этого. Не секрет, что для этих целей предусмотрены крупные средства. Как вам известно, значительная часть государственного бюджета расходуется на решение социальных вопросов. В рамках этих социальных расходов реализуются очень большие программы, охватывающие семьи шехидов, инвалидов и ветеранов войны, вынужденных переселенцев", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается решения бытовых проблем вынужденных переселенцев, то глава государства подчеркнул, что в нынешнем году ожидается рекордный показатель и в этой области.

"В этом году квартирами будут обеспечены более 7 тысяч семей вынужденных переселенцев. Это еще раз показывает, что ради этих целей мы идем на любые расходы, обеспечиваем это. Рад, что после моего призыва в эту работу включился и частный сектор. Как вам известно, частная компания «Паша Холдинг» построила на собственные средства в поселке Гобу три городка для вынужденных переселенцев, где уже поселились около 4 тысяч семей переселенцев. В то же время значительную часть строительства домов для семей шехидов, инвалидов войны государство, конечно, взяло на себя. Но частный сектор уже тоже активен. В нынешнем году «Капитал Банк» за счет собственных средств предоставил людям из этой категории 68 квартир. Это - проявление гражданского согласия, государственной политики в нашей стране, признак заботы государства и частного сектора о людях данной категории. В то же время это свидетельствует о мощи нашей страны, потому что политика может быть правильной, а намерения добрыми, но если возможностей для реализации этого нет, тогда намерение так и останется намерением", - добавил Президент Ильхам Алиев.