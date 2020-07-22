Президент Ильхам Алиев: И внешняя, и внутренняя политика должна преследовать одну цель - чтобы страна стала еще более могущественной, чтобы люди жили еще лучше

БАКУ /Trend/ - И внешняя, и внутренняя политика должна преследовать одну цель - чтобы страна стала еще более могущественной, чтобы люди жили еще лучше.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"За последние годы мы создали такой большой потенциал в экономической сфере, что сегодня можем проводить эту работу. За счет чего бы мы могли выполнить данную работу, если бы не было этого потенциала, кто бы нам помог? К сожалению, в первые годы независимости у нас не было таких возможностей, именно поэтому переселенцы жили в палатках, предоставление семьям шехидов жилья вообще было невозможно. Параллельно с этим у нас сильная социальная политика, потому что экономическая мощь нужна в первую очередь для того, чтобы страна стала еще более могущественной, обеспечивала свои интересы, чтобы люди жили еще лучше.Представленная мне сегодня информация свидетельствуют о том, что в социальной сфере проводится огромная работа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в прошлом году была проделана очень большая работа.

"Как вам известно, пособия для семей шехидов были увеличены на 20 процентов – с 250 до 300 манатов. На 50 процентов повышены пособия для переселенцев, некоторые пособия увеличены на 100 процентов. В прошлом году на решение социальных проблем граждан израсходовано несколько миллиардов манатов. В этом году в период пандемии около 5 миллионов человек охвачены материальной поддержкой со стороны государства. На все это идут наши ресурсы, средства. Не будь у нас экономического потенциала, как бы мы могли обеспечить это? Государство оказывает огромную поддержку, людям, страдающим от пандемии, строятся новые больницы, больницы модульного типа. Больные обеспечиваются лекарствами. Мы привлекли специалистов, врачей из нескольких зарубежных стран. Каждый такой шаг требует денег. Мы делаем это, так как это – наш долг. Мы можем делать все это потому, что у нас есть возможности. А возможности мы создаем своей работой, целенаправленной деятельностью. И внешняя, и внутренняя политика должна преследовать одну цель - чтобы страна стала еще более могущественной, чтобы люди жили еще лучше", - отметил глава государства.