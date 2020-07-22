Президент Ильхам Алиев: Как бы сегодня и в предстоящие годы ни развивался ненефтяной сектор, основным источником дохода для нас является энергетический сектор

БАКУ /Trend/ - Как бы сегодня и в предстоящие годы ни развивался ненефтяной сектор, основным источником дохода для нас является энергетический сектор.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Повышение пенсий - в нынешнем году пенсии увеличились в среднем на 27 процентов, а средняя заработная плата – на 25 процентов. Все это демонстрирует нашу политику. Конечно, в социальной сфере реализуются и другие важные проекты. Программа самозанятости позволяет людям обеспечивать свои семьи и не зависеть от помощи государства. В нынешнем году к этим работам будут привлечены 12 тысяч человек, 90 тысяч человек будут обеспечены оплачиваемыми общественными рабочими местами. Я откровенно говорю, что общественные рабочие места – это рабочие места, без которых страна может развиваться. Мы просто создаем условия для людей, чтобы они зарабатывали, чтобы малообеспеченные слои могли получать средства на уровне минимальной зарплаты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, таким образом, все эти и другие социальные проекты, начало функционирования службы DOST требуют идей, инноваций, политики и одновременно средств.

"Не секрет, что основная часть наших средств поступает из энергетического сектора. А это стало возможным благодаря успешному осуществлению нефтяной политики Гейдара Алиева. Представьте себе, за счет чего бы мы сейчас жили, если бы у нас не было нефте- и газопроводов и иностранные компании не вложили в нефтегазовую промышленность Азербайджана миллиарды долларов? Могли бы мы жить на этом уровне? Конечно же, нет. Могли бы в такой степени отстаивать свое правое дело на международной арене? Конечно же, нет", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому это занимает особое место среди заслуг великого лидера перед народом.

"Именно за счет этого мы сегодня создали валютные резервы, вкладываем инвестиции в другие секторы экономики, инфраструктуру. Благодаря этому развиваются бизнес, частный сектор. Каждый должен знать, что как бы сегодня и в предстоящие годы ни развивался ненефтяной сектор, основным источником дохода для нас является энергетический сектор – нефть и сегодня газ. Поэтому для нас это отрасль стратегического значения. Конечно, я стараюсь и впредь буду стараться, чтобы эта сфера развивалась. За счет запуска новых нефтяных контрактов, новых проектов мы обеспечим наше долгосрочное развитие", - добавил Президент Ильхам Алиев.