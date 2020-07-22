Президент Ильхам Алиев: За счет запуска новых нефтяных контрактов, новых проектов мы обеспечим наше долгосрочное развитие

БАКУ /Trend/ - За счет запуска новых нефтяных контрактов, новых проектов мы обеспечим наше долгосрочное развитие.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Поэтому добыча нефти, газа, цены на нефть на мировых рынках – вопросы, представляющие для нас особое значение. Они важны не только для нас, но и всех стран, добывающих и экспортирующих нефть и газ, потому что экономика этих стран, уже устоявшие экономики построены на этом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому падение цен на нефть на один доллар означает потерю миллионов долларов.

"Посмотрите, в нынешнем году цены на нефть упали в несколько раз, соответственно, уменьшились и наши доходы, однако ни один социальный проект не был сокращен. Напротив, в период пандемии мы делали, делаем и будем делать все максимально возможное. В этот сложный период пандемии в мире продолжается кризис. 150 стран мира обратились в международные финансовые структуры за кредитами. Должен сказать, что Азербайджана в этом списке нет, мы живем за свой счет. Цены на нефть резко падают, но, несмотря на это, мы проводим всю эту работу. Это и есть политика. Это – наше уважение к семьям шехидов, к памяти шехидов", - добавил Президент Ильхам Алиев.