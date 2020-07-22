Президент Ильхам Алиев: Если изменники, продавшие армянам такую неприступную крепость, как Шуша, не предатели, то кто же они?!

БАКУ /Trend/ - Если изменники, продавшие армянам такую неприступную крепость, как Шуша, не предатели, то кто же они?!.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Сегодня преимущество обеспечивает, если так можно сказать, умное оружие. Оружие, которое стоит очень дорого. Но мы приобретаем и будем приобретать его. Если у нас не будет возможностей, сможем ли мы приобретать его? То есть, чего сегодня хочет эта омерзительная группировка, называющая себя оппозицией? Хочет, чтобы Азербайджан оказался беспомощным, бессильным, безоружным перед Арменией, как это было при них", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что они пытаются привести Азербайджан в состояние, в котором он находился тогда, когда захватывались наши земли.

"Поэтому азербайджанский народ должен знать все. Когда я говорю, что это – враждебность, а не оппозиционность, - оппозиционность не может быть направлена против государства, - я совершенно прав. Нас снова хотят вернуть в те черные дни. В дни, когда мы потеряли наши земли, потеряли именно из-за нерадивой деятельности, предательства ненавистной власти Народного фронта Азербайджана", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, мы потеряли наши земли в результате их борьбы за власть.

"В то время земли захватывались, а Народный фронт Азербайджана развязал здесь гражданскую войну, была пролита братская кровь. Армяне бомбили наши города, захватывали их, был оккупирован Кяльбаджар, а эти бомбили Гянджу, свой город, взяли в плен азербайджанских солдат. Что это, если не предательство?! Если изменники, продавшие армянам такую неприступную крепость, как Шуша, не предатели, то кто же они?! Вам все это хорошо известно. Именно в тот период вы потеряли близких, потеряли здоровье, все хорошо помните, помните те черные дни. Если бы Гейдар Алиев не пришел к власти, то еще неизвестно, оставался бы сегодня Азербайджан независимой страной. Но нас вновь хотят вернуть в те времена. Вот, кто рад падению цен на нефть. Я говорил, что они хуже армян", - добавил Президент Ильхам Алиев.