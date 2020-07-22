Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – сильное государство, в Азербайджане есть сильная власть, обладающая твердой волей, а самое главное - есть поддержка народа

Политика 22 июля 2020 01:07 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – сильное государство, в Азербайджане есть сильная власть, обладающая твердой волей, а самое главное - есть поддержка народа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – сильное государство, в Азербайджане есть сильная власть, обладающая твердой волей, а самое главное - есть поддержка народа.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Разве человек, привязанный к своему народу, своей Родине, сделает такое в то время, когда идет война? Сейчас идет следствие. Не хочу опережать следствие. Вообще не намерен вмешиваться. Но все налицо. Сейчас уже общественности представлены некоторые видеокадры. Посмотрите, как жалко и беспомощно выглядят эти люди. Где их «подвиг», где их «героизм»? Теперь они ответят перед законом. Я говорил, еще раз хочу сказать: ни один человек, совершивший эти преступления, эти действия, не сможет избежать ответственности. Всех по одному найдем и находим. Всех до последнего найдем и привлечем к ответственности. Пусть народ знает их. Пусть их родители постесняются – кого они вырастили? Каких манкуртов вырастили? Поэтому общественность должна знать это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, не только они, но и их родители несут ответственность.

"Естественно, это моральная ответственность. Но пусть и родители постесняются. Что это напоминает? Вы, наверное, тоже помните 1992 год. Военный переворот, совершенный Народным фронтом Азербайджана, начался с захвата здания парламента, там и закончился. Эти кадры есть, наверное, телеканалы покажут их. В то время власти Азербайджана не смогли выстоять перед ними, так как не проявили смелости, решительности, воли, а самое главное, не было поддержки народа. Поэтому как только там собралась группа людей, которая совершила нападение, власть полностью развалилась. Все отошли кто куда, бежали и спрятались, кто дома, кто еще где-то. Царило безвластие. По такому же сценарию они пытались сделать это и на сей раз. По тому же сценарию захватить здание парламента, провозгласить там свою власть. Материалы следствия уже подтверждают это. Еще раз говорю, не хочу опережать, азербайджанский народ все узнает", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что фактически они хотели незаконным путем захватить власть.

"Но я сказал, что те годы остались в прошлом. Сегодня Азербайджан уже не тот. Азербайджан – сильное государство, в Азербайджане есть сильная власть, обладающая твердой волей, а самое главное - есть поддержка народа. В эти дни я ежедневно получаю, наверное, тысячи писем. В них граждане выражают свою поддержку, солидарность, после моего выступления хотят служить в армии. Я сказал, пусть те, кто разбивал там стекла, запишутся в армию", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в тот день в пункты Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу пришли всего 150 добровольцев.

"Но не прошло и недели после моих слов, как записались уже около пятидесяти тысяч человек. Около пятидесяти тысяч граждан Азербайджана – абсолютное большинство их – молодежь – уже обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для того, чтобы защищать Родину, указали свои имена, адреса. Я благодарю их. Вот это и есть азербайджанский народ, азербайджанская молодежь. А не те, что разбивал стекла и двери парламента. Вот азербайджанская молодежь, готовая сегодня пойти на смерть в Карабахе", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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