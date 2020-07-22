Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с генсеком Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - 21 июля 2020 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Министр проинформировал генерального секретаря о военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе, и напряженной обстановке в регионе.

Министр выразил благодарность генеральному секретарю за справедливое, основанное на нормах и принципах международного права заявление Совета сотрудничества тюркоязычных государств в связи с последней военной провокацией вооруженных сил Армении и напряженной обстановкой на азербайджано-армянской границе.

Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Тюркским советом, обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества.

Генсек Багдада Амреев дал высокую оценку активной роли Азербайджана в рамках организации, отметив ощутимый вклад, вносимый им в работу организации, выразил уверенность в продолжении на высоком уровне сотрудничества с Азербайджаном.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)