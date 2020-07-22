В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 12:26)

БАКУ /Trend/ - Армянские дашнаки, проживающие в Лос-Анджелесе, 21 июля окружили здание Генерального консульства Азербайджана и провели акцию с агрессивными и провокационными антиазербайджанскими лозунгами, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генконсульство.

Однако, неожиданно для них, члены азербайджанской общины, проживающие в Калифорнии, выступили против сотен армян, помешав их провокации.

Члены азербайджанской общины держали плакаты с лозунгами на английском языке «Карабах – это Азербайджан!», «Остановите агрессию Армении!», «Справедливость для Ходжалы!», «В период пандемии COVID-19 Армения начала войну против Азербайджана - Позор!» и другие лозунги, разоблачающие агрессию Армении против Азербайджана и политику этнической чистки, чем заставили замолчать армян.

Все сотрудники Генконсульства, во главе с генеральным консулом, находясь в офисе генерального консульства, постоянно поддерживали связь с членами общины.

Разъяренные этой смелостью азербайджанцев, вышедших к толпе армян, а также тем, что не смогли добиться желаемого результата, радикально настроенные дашнаки стали проявлять агрессию и насилие в отношении наших соотечественников.