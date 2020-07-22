В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4)

Политика 22 июля 2020 13:37 (UTC+04:00)
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4)

(Первая версия в 12:26)

БАКУ /Trend/ - Армянские дашнаки, проживающие в Лос-Анджелесе, 21 июля окружили здание Генерального консульства Азербайджана и провели акцию с агрессивными и провокационными антиазербайджанскими лозунгами, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генконсульство.

Однако, неожиданно для них, члены азербайджанской общины, проживающие в Калифорнии, выступили против сотен армян, помешав их провокации.

Члены азербайджанской общины держали плакаты с лозунгами на английском языке "Карабах – это Азербайджан!", "Остановите агрессию Армении!", "Справедливость для Ходжалы!", "В период пандемии COVID-19 Армения начала войну против Азербайджана - Позор!" и другими, разоблачающими агрессию Армении против Азербайджана и политику этнической чистки, чем заставили замолчать армян.

Все сотрудники Генконсульства, во главе с генеральным консулом, находясь в офисе генерального консульства, постоянно поддерживали связь с членами общины.

Разъяренные этой смелостью азербайджанцев, вышедших к толпе армян, а также тем, что не смогли добиться желаемого результата, радикально настроенные дашнаки стали проявлять агрессию и насилие в отношении наших соотечественников.

Так, они стали оскорблять азербайджанцев из автомобилей, некоторые из них попытались наехать на наших соотечественников. Для обеспечения безопасности членов азербайджанской общины вокруг них выстроились сотрудники полиции Лос-Анджелеса. Увидев нарастающую агрессию армян, Генконсульство, связавшись с автобусными компаниями, попросило выделить автобус, чтобы вывезти наших соотечественников в безопасное место. Но, через 15 минут, полиция Лос-Анджелеса, заявив, что должна обеспечить безопасность членов азербайджанской общины, стала сама сопровождать их в безопасное место. К сожалению, в этот момент дашнаки напали на членов азербайджанской общины и нанесли им различные телесные повреждения. В результате семь наших сограждан, включая женщину, получили различные травмы, кроме того, пострадал и сотрудник полиции, защищавший эту женщину - он получил травму головы. Четверо пострадавших азербайджанцев обратились в больницу.

Генконсул Насими Агаев встретился в больнице с соотечественниками, приняв все необходимые меры для привлечения армянских преступников к ответственности. Сразу после произошедшего генконсул связался с начальником Лос-Анджелесского управления полиции Майклом Муром, проинформировал его о серьезности случившегося, выразив крайнее неудовольствие тем, что полиция не смогла предотвратить насильственные действия армян. Было отмечено, что полиция Лос-Анджелеса была заранее проинформирована об ответной демонстрации азербайджанской общины, и дала полную гарантию генконсульству по безопасности демонстрантов. Однако в день демонстрации происшествие произошло из-за того, что полиция Лос-Анджелеса не приняла надлежащих мер.

Мур принес неоднократные извинения генконсулу за произошедшее, сказав, что инцидент будет серьезно расследован, в связи с чем создана специальная следственная группа. Группа уже начала расследование.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подняло вопрос этого зверства армянских преступников перед мэрией Лос-Анджелеса и другими руководящими лицами, потребовав незамедлительного установления преступников, привлечения к ответственности и применения к ним надлежащих мер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Image
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
В Лос-Анджелесе армяне напали на азербайджанских демонстрантов (ФОТО) (версия 4) - Gallery Thumbnail
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