Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении дополнительной финансовой помощи СМИ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о выделении печати в Азербайджане дополнительной финансовой помощи.

Согласно распоряжению, в целях усиления государственной поддержки развития национальной печати в Азербайджане, стимулирования деятельности частных телерадиовещателей в сфере удовлетворения информационных потребностей общества, для оказания дополнительной финансовой помощи издаваемым в Азербайджане газетам и организации мероприятий в связи с 145-летним юбилеем национальной печати Азербайджана из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана выделяется 300 000 манатов.

Для оказания дополнительной поддержки частным общереспубликанским телерадиовещателям, действующим в Азербайджане, для вещания через спутник Azerspace-1 и другие средства вещания из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Национальному совету по телевидению и радиовещанию Азербайджана выделяется три миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой и второй частях настоящего распоряжения.