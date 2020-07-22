Группа представителей СМИ Азербайджана удостоена наград - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июля подписал распоряжение о награждении представителей средств массовой информации Азербайджана за заслуги в развитии средств массовой информации в Азербайджане.
Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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