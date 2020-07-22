Ряд сотрудников СМИ удостоены "Почетного диплома Президента Азербайджана" - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении сотрудников средств массовой информации "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии СМИ в Азербайджане "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются следующие лица:
Абдуллаев Эльнур Назим оглу
Баятлы Тамам Фарман гызы
Байрамов Чингиз Джумшуд оглу
Байрамов Сарвар Умуд оглу
Джуранов Рамиз Микаил оглу
Эминбейли Шакир Вафа оглу
Алекперова Джамиля Айдын гызы
Гюльмамедов Мамед Бахруз оглу
Гаджизаде Али Низами оглу
Гамидли Сахавет Назим оглу
Гамидов Гамид Огтай оглу
Гасанов Гасан Зал оглу
Гасанов Васиф Агаахмед оглу
Гасанов Вугар Гусейнали оглу
Гусейнов Ильгар Мамед оглу
Гусейнова Рафига Кямал гызы
Исазаде Фардин Таджир оглу
Гасымов Кямран Мурсал оглу
Самедов Али Вагиф оглу
Шахбалаев Эльшан Шамсаддин оглу
Везирова Ламия Автандил гызы
Юсифов Турал Байрам оглу.