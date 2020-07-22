МИД Азербайджана: Мы не можем понять из-за кого и почему беспокоится Госдепартамент США

Политика 22 июля 2020 17:59 (UTC+04:00)
МИД Азербайджана: Мы не можем понять из-за кого и почему беспокоится Госдепартамент США

БАКУ /Trend/ - Государственный департамент США 20 июля 2020 года издал информационный бюллетень под названием "Поддержка США демократии, хорошему управлению и правам человека в глобальной борьбе против пандемии COVID-19", где имеются также отсылки к Азербайджану. Госдепартамент США призывает азербайджанские власти не использовать меры по борьбе против COVID-19 для создания помех в пропаганде гражданского общества, озвучиванию оппозиционных призывов и общественных обсуждений.

Как сообщает в среду Trend, начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала данный вопрос.

По ее словам, все мировое сообщество обеспокоено по поводу беспорядков, которые наблюдаются в США после убийства Джорджа Флойда.

"Мы не может понять, из-за кого и почему в этих условиях беспокоится Госдепартамент США", - сказала Лейла Абдуллаева.

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