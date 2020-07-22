Группа представителей СМИ Азербайджана удостоена наград - Распоряжение (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июля подписал распоряжение о награждении представителей средств массовой информации Азербайджана.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии средств массовой информации в Азербайджане награждаются следующие лица:
орденом «За службу Отечеству» 2-й степени
Агаев Мир Шахин Мирдилавер оглу
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Исмайлова Надежда Васильевна
Шихлинский Эльчин Исмаил оглу
орденом «Достлуг»
Демирель Фарук
Гут Арье
Лапаитис Ричардас
медалью «Терегги»
Аббасова Джамиля Сафтар гызы
Аббасова Атая Аламдар гызы
Абдуллаев Санан Мастали оглу
Абдуллаева Зумруд Гурбан гызы
Абышева Вусаля Махир гызы
Агаяров Шариф Зиядхан оглу
Агаев Этибар Рафиг оглу
Албалыев Шакир Алиф оглу
Алхаслы Айтекин Кямиль гызы
Бахшиева Кямаля Алиискендер гызы
Батыев Бахрам Алиярович
Джанбахшиев Самед Джанбагыш оглу
Джавадов Салам Аллахверди оглу
Джавад-заде Натиг Али оглу
Джебраиллы Анар Лялиш оглу
Джафаров Ризван Хилал оглу
Джафаров Шахин Джафар оглу
Дадашева Замира Сабир гызы
Дашдамиров Мирсади Джалил оглу
Эфендиева Хавер Мустафа гызы
Алиев Акиф Исмаил оглу
Алиев Азад Акиф оглу
Алиев Насими Мамед оглу
Алиев Рауф Фейзулла оглу
Алиева Галия Сосиаловна
Амруллаев Вугар Мусаведдин оглу
Асадова Гюльнар Гаджимамед гызы
Хагвердиев Вугар Мамед оглу
Гасанов Ильгар Муса оглу
Гасанова Афет Магсуд гызы
Гасанова Сабина Фазиль гызы
Хидиров Назим Вели оглу
Иманов Вугар Эльбрус оглу
Исабалаева Ильхама Гисмет гызы
Исаева Рамиля Маил гызы
Исмайлов Радик Арзуман оглу
Исмайлов Руфик Афис оглу
Керимли Юсиф Сахиб оглу
Гасымов Физули Имран оглу
Гулиев Нусрет Али оглу
Гулиева Айнур Джамал гызы
Гулиева Нигяр Сабир гызы
Гулузаде Кянан Видади оглу
Майоров Денис Юрьевич
Мехтиев Мухаммедисмаил Ашраф оглу
Магеррамов Эльшан Муслим оглу
Мамедов Шахисмаил
Мамедов Турал Ахмед оглу
Мамедов Айдын Огтай оглу
Мамедов Эльнур Эдилман оглу
Мамедов Эльшан Агамирза оглу
Мамедова Гюльнара Амир гызы
Мамедова Кенюль Тарих гызы
Мамедова Сайяра Сайяф гызы
Мамедова Ягут Афрасияб гызы
Мирзоева Мохаббат Бадал гызы
Мустафаев Мустафа Кямал оглу
Намазов Эльчин Сабир оглу
Назарли Людмила Шамильевна
Рамазанов Гашгай Зияддин оглу
Рустамов Акиф Рустам оглу
Рустамов Гахраман Энвер оглу
Садыгов Мухаммед Нарман оглу
Саламов Акиф Салам оглу
Сафаралиева Самира Эльхан гызы
Сафарова Самира Мамедганифа гызы
Шукюрова Кенюль Ариф гызы.