Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников СМИ почетные звания (версия 2)

Политика 22 июля 2020 20:04 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников СМИ почетные звания (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:09)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июля подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам средств массовой информации Азербайджана.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии средств массовой информации в Азербайджане следующим лицам присваиваются почетные звания Азербайджана:

«Заслуженный работник культуры»

Бейбалаеву Бейбале Нухбала оглу

Алиеву Огтаю Видади оглу.

«Заслуженный журналист»

Аббасову Азеру Ариф оглу

Аббасову Тофигу Мохсун оглу

Агаеву Шакиру Габиль оглу

Агазаде Айдыну Рахман оглу

Багирову Айдыну Ровшан оглу

Джафарову Захиду Ильхам оглу

Эйвазову Эльшаду Самандар оглу

Алиеву Багиру Муртуза оглу

Алиеву Эльшану Али оглу

Алиевой Хатире Ибрагим гызы

Алиеву Вугару Зифер оглу

Аскерову Ахмеду Мухаммед оглу

Фатуллаеву Эйнулле Эмин оглу

Гаджиеву Рахману Тофиг оглу

Хадиевой Егяне Джалил гызы

Гейдаровой Эльнаре Валех гызы

Гамиди Севиндж Вагиф гызы

Гасанову Малику Алигейдар оглу

Гусейнову Фаигу Гисмет оглу

Исмаилбейли Сулейману Наби оглу

Керимли Сахилю Бахтияр оглу

Кятанову Рабилю Мамед оглу

Гасымовой Тофигаханым Фазиль гызы

Гулиеву Бахрузу Вагиф оглу

Мехтиеву Аллахверди Мухаммед оглу

Мамедову Вюсалу Фахреддин оглу

Мамедовой Матанат Эльмихан гызы

Мамедовой Саадат Гасан гызы

Мирзабейли Эльчину Абдулрагим оглу

Расул-заде Зауру Лятиф оглу

Рустамову Ильгару Гюльага оглу

Сейфуллаеву Эльбурусу Рамиз оглу

Сеиду Аббасу Гусейн оглу

Сафарову Хафизу Идрис оглу

Шукюрову Анару Ризван оглу

Тарывердиевой Лейле Джавадовне

Валехову Джасарату Фикрет оглу

Велиеву Акифу Абдулазим оглу.

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